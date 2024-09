A diferença entre o Revit e a BIM é que a BIM é um processo (uma metodologia) para que as equipes de projeto façam interface com a tecnologia para fornecer melhores resultados de projeto no mercado de AEC, enquanto o Revit é uma plataforma de software projetada para facilitar esse processo. As ferramentas no Revit foram projetadas especificamente para oferecer suporte à BIM, permitindo que os usuários criem um modelo estruturado e inteligente com informações armazenadas nele.