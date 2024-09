Software de sequenciamento de construção

Várias soluções de software na AEC Collection lidam facilmente com tarefas de pré-visualização, layout, modelagem, animação e renderização, que são importantes em simulações de sequenciamento de construção. Anime objetos de modelo do Revit com base na linha de tempo do seu projeto com o Navisworks; crie layouts de canteiros de obras, simulações de tráfego e visualizações usando o InfraWorks e o Civil 3D e comunique-se com visualizações de alta qualidade com o 3ds Max.