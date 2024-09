Os custos do software de planta baixa variam dependendo do uso pretendido e dos recursos. Opções gratuitas para as necessidades básicas estão disponíveis. O software de nível básico ou de consumo doméstico normalmente varia de 20 a 100 dólares, atendendo os proprietários e entusiastas do modo “faça você mesmo”. Softwares profissionais como o AutoCAD, o favorito de arquitetos e projetistas, têm preço inicial de mensais e oferecem opções de pagamento para vários usuários. Softwares especializados, adaptados a setores específicos, podem ter diferentes modelos de preços. A escolha depende das necessidades do usuário, da complexidade do projeto e das considerações de orçamento.