Ferramentas de BIM integradas, incluindo Revit, AutoCAD e Civil 3D
Ferramentas CAD/CAM profissionais, desenvolvidas com base no Inventor e no AutoCAD
entretenimento
Ferramentas para criação de conteúdo de entretenimento, incluindo 3ds Max e Maya
Simplifique a transição de ideias conceituais para projetos fabricáveis integrando a IA diretamente nos fluxos de trabalho. Por meio do novo Protocolo de contexto de modelo (MCP, Model Context Protocol), os sistemas de IA de terceiros, como o Claude da Anthropic, agora podem acessar com segurança dados de projeto e executar ações no ambiente do Fusion.
Vá além de prompts simples e transforme sugestões geradas por IA em trabalho de engenharia estruturado e editável.
O Claude pode fazer mais do que analisar ou sugerir. Por meio do MCP do Fusion, ele pode ajudar a criar, modificar e consultar a geometria e os recursos do projeto dentro do Fusion.
Conecte o Fusion às ferramentas e aos fluxos de trabalho que você usa e, em seguida, use linguagem natural para automatizar as rotinas de fabricação.
O MCP do Fusion permite que usuários, desenvolvedores e equipes criem fluxos de trabalho personalizados do Fusion com o Claude.
— COSMER
PARA DESIGNERS DE PRODUTOS
Use o Claude para ajudar a gerar ideias e, em seguida, trazê-las para o Fusion como ações de projeto estruturadas que você pode refinar.
PARA ENGENHEIROS MECÂNICOS
Reduza a configuração manual e as edições repetidas para poder passar mais tempo validando o projeto.
PARA CRIADORES E FABRICANTES TÉCNICOS
Acelere a transição da ideação para a produção com modelos totalmente editáveis, fabricáveis e prontos para colaboração.
Seja você um pequeno grupo de P&D ou uma empresa de fabricação com várias unidades e centenas de engenheiros e operadores, o Fusion se adapta às suas necessidades.
A base para o desenvolvimento de produtos modernos
Experimente o Fusion gratuitamente por 30 dias
Fundamentos de CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrados para projeto e colaboração em um único espaço de trabalho unificado.
Inclui:
Ideal para: equipes e criadores nos estágios iniciais
O MFG INTEGRADO. SOLUÇÃO PARA OFICINAS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE PRODUÇÃO
Ideal para equipes que desejam ir além das ferramentas CAM independentes: unifique a automação de CAM avançada, a usinagem de alta precisão e as ferramentas de CAD robustas em um único ambiente.
Por que as equipes desistem dos conjuntos de ferramentas de CAD/CAM herdados:
Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de fabricação:
A PLATAFORMA COMPLETA DE PROJETO + DADOS PARA EQUIPES DE ENGENHARIA PRONTAS PARA A MODERNIZAÇÃO
Ideal para equipes que precisam de precisão de nível empresarial, rigor de dados e continuidade desde o projeto até a fabricação, sem a complexidade dos sistemas herdados.
Por que as equipes deixam de usar ferramentas e complementos herdados:
Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de projeto:
O Autodesk Fusion conecta todos os seus processos de desenvolvimento de produtos, integrando projeto, manufatura, dados e operações em uma única plataforma.
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