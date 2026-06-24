Simplifique a transição de ideias conceituais para projetos fabricáveis integrando a IA diretamente nos fluxos de trabalho. Por meio do novo Protocolo de contexto de modelo (MCP, Model Context Protocol), os sistemas de IA de terceiros, como o Claude da Anthropic, agora podem acessar com segurança dados de projeto e executar ações no ambiente do Fusion.

Vá além de prompts simples e transforme sugestões geradas por IA em trabalho de engenharia estruturado e editável.

