CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrados – com a velocidade da IA

Conectar o Claude ao Fusion para começar a projetar com IA

Transforme os prompts de linguagem natural em geometria de alta precisão com o Claude Connector para Autodesk Fusion. Passe menos tempo clicando e mais tempo projetando.

Projetado para os engenheiros modernos

Simplifique a transição de ideias conceituais para projetos fabricáveis integrando a IA diretamente nos fluxos de trabalho. Por meio do novo Protocolo de contexto de modelo (MCP, Model Context Protocol), os sistemas de IA de terceiros, como o Claude da Anthropic, agora podem acessar com segurança dados de projeto e executar ações no ambiente do Fusion.

Vá além de prompts simples e transforme sugestões geradas por IA em trabalho de engenharia estruturado e editável.
 

Fluxos de trabalho do projeto à fabricação reinventados

Fluxos de trabalho de projeto do Autodesk Fusion

Fluxos de trabalho de projeto em tempo real

O Claude pode fazer mais do que analisar ou sugerir. Por meio do MCP do Fusion, ele pode ajudar a criar, modificar e consultar a geometria e os recursos do projeto dentro do Fusion.

 

Fluxos de trabalho de fabricação do Autodesk Fusion

Automatizar fluxos de trabalho de fabricação de várias etapas

Conecte o Fusion às ferramentas e aos fluxos de trabalho que você usa e, em seguida, use linguagem natural para automatizar as rotinas de fabricação.

 

Fluxos de trabalho agênticos do Autodesk Fusion

Fluxos de trabalho agênticos personalizados

O MCP do Fusion permite que usuários, desenvolvedores e equipes criem fluxos de trabalho personalizados do Fusion com o Claude.

 

Autodesk Fusion COSMER

“A incorporação do Claude diretamente no Fusion por meio do MCP significa que os engenheiros podem acessar recursos de IA sem sair da ferramenta. Essa abordagem de fluxos de trabalho entre serviços é particularmente útil para equipes que gerenciam processos complexos envolvendo várias ferramentas.”

— COSMER

Do prompt ao projeto preparado para produção

PARA DESIGNERS DE PRODUTOS

Explorar formas e funções com mais rapidez

Use o Claude para ajudar a gerar ideias e, em seguida, trazê-las para o Fusion como ações de projeto estruturadas que você pode refinar.

 

PARA ENGENHEIROS MECÂNICOS

Automatizar etapas repetitivas de modelagem

Reduza a configuração manual e as edições repetidas para poder passar mais tempo validando o projeto.

 

PARA CRIADORES E FABRICANTES TÉCNICOS

Transformar o conceito em algo concreto

Acelere a transição da ideação para a produção com modelos totalmente editáveis, fabricáveis e prontos para colaboração.

 

Planos e preços do Autodesk Fusion

Seja você um pequeno grupo de P&D ou uma empresa de fabricação com várias unidades e centenas de engenheiros e operadores, o Fusion se adapta às suas necessidades.

Autodesk Fusion

A base para o desenvolvimento de produtos modernos

Autodesk Fusion

Experimente o Fusion gratuitamente por 30 dias

 

Fundamentos de CAD, CAM, CAE, PCB e PDM integrados para projeto e colaboração em um único espaço de trabalho unificado.

 

Inclui:

  • CAD/CAM totalmente integrado
  • Colaboração em equipe em tempo real
  • Projeto de PCB + integração eletromecânica
  • Automação de desenhos e configuração de projetos

Ideal para: equipes e criadores nos estágios iniciais

 

 /ano

ADICIONAR O AUTODESK FUSION AO CARRINHO
Autodesk Fusion for Manufacturing

O MFG INTEGRADO. SOLUÇÃO PARA OFICINAS PROFISSIONAIS E EQUIPES DE PRODUÇÃO

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipes que desejam ir além das ferramentas CAM independentes: unifique a automação de CAM avançada, a usinagem de alta precisão e as ferramentas de CAD robustas em um único ambiente.

 

Por que as equipes desistem dos conjuntos de ferramentas de CAD/CAM herdados:

  • Não há recursos perdidos, modelos corrompidos nem retrabalho durante a transferência CAD → CAM
  • Não é necessário pagar por várias licenças caras para obter um único fluxo de trabalho
  • A colaboração na nuvem significa que toda sua oficina opera em uma única fonte de verdade

 

Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de fabricação:

  • Usinagem 2D a 5 eixos completos para precisão de nível de produção
  • Percursos inteligentes para fresamento, torneamento e torno-fresa
  • Programação CAM automatizada para reduzir tempos de configuração e de ciclo
  • Inspeção de peças durante o processo + sondagem
  • Pós-processadores gratuitos e totalmente editáveis
  • CAD + CAM integrados para eliminar o retrabalho e a conversão de dados
  • Fluxos de trabalho escalonáveis para prototipagem por meio da produção

 

/ano

Saiba mais
Autodesk Fusion for Design

A PLATAFORMA COMPLETA DE PROJETO + DADOS PARA EQUIPES DE ENGENHARIA PRONTAS PARA A MODERNIZAÇÃO

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipes que precisam de precisão de nível empresarial, rigor de dados e continuidade desde o projeto até a fabricação, sem a complexidade dos sistemas herdados.

 

Por que as equipes deixam de usar ferramentas e complementos herdados:

  • Tomada de decisão mais rápida com colaboração em tempo real e dados da nuvem
  • Não há conflitos de versão, referências corrompidas nem problemas de sincronização de arquivos
  • Menor custo total para projetar, gerenciar dados e fabricar, tudo em uma única plataforma

 

Inclui todos os recursos do Fusion, além de recursos avançados de projeto:

  • 11 estudos de simulação avançados para validar antecipadamente e com frequência
  • Projeto generativo para inovação leve e de alto desempenho
  • Ferramentas avançadas de superfície e malha para geometria complexa
  • Plástico, chapas metálicas e ferramentas de DFM para projetar visando sua capacidade de fabricação
  • Integração de gerenciamento de dados e PLM para dar suporte ao rigor empresarial e a cadeia de suprimentos

 

 

/ano

 

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Autodesk Fusion na mídia

A Anthropic lança 9 conectores Claude para ferramentas criativas, incluindo Blender e Adobe
O Claude vai ganhar nove conectores novos para ferramentas criativas
A Anthropic expande o Claude para pipelines de animação com Blender, Autodesk e Adobe.
A Anthropic apresenta o “Claude para trabalho criativo”, expandindo a IA para ferramentas criativas profissionais.
A Anthropic faz parceria com a Adobe e outras empresas para usar o Claude em trabalhos criativos.
A Anthropic integra o Claude a nove ferramentas criativas, enquanto a OpenAI e o Gemini avançam na geração de imagens.

Tudo pronto para modernizar o desenvolvimento do produto?

O Autodesk Fusion conecta todos os seus processos de desenvolvimento de produtos, integrando projeto, manufatura, dados e operações em uma única plataforma.

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