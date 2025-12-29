U kunt uw abonnement rechtstreeks bij Autodesk verlengen via een offerte, via uw Autodesk-partner of door uw eigen offerte te maken via uw Autodesk-account. U kunt uw abonnement 90 dagen vóór en 45 dagen na de vervaldatum van uw verlenging maken.

Als u aan een verlengingsofferte werkt die wijzigingen in uw oorspronkelijke abonnement bevat of als dit nodig is vanwege uw inkoopprocedure, moet u automatisch verlengen uitschakelen totdat de offerte is voltooid en uitgevoerd om te voorkomen dat een onjuiste verlenging wordt verwerkt.

Met een partner of de verkoopafdeling van Autodesk

Als u wilt verlengen via een offerte, kunt u met uw bestaande voorkeurspartner werken, een nieuwe partner zoeken of contact opnemen met de verkoopafdeling van Autodesk. Offertes kunnen worden verzonden naar iedereen in het bedrijf en maximaal vier extra contactpersonen.

Via een Autodesk-account

Klanten kunnen nu verlengingsoffertes maken vanuit hun Autodesk-account.

Meld u aan bij uw Autodesk-account en ga naar Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten. Selecteer het menu Bulkacties en selecteer vervolgens Verlengen. Abonnementen die in aanmerking komen voor een verlengingsofferte worden gegroepeerd op klantnummer (CSN), valuta en aankoopmethode. Kies de groep en schakel het selectievakje uit bij abonnementen die u niet in de offerte wilt opnemen. Selecteer Offerte maken. Selecteer deze optie zowel via het keuzerondje als via de zwarte knop onder de andere verlengingsopties. Controleer de termijn en het aantal van uw abonnement en zorg ervoor dat de klantgegevens juist zijn. Voeg maximaal vier ontvangers van de offerte toe. Selecteer Offerte versturen

Kopers kunnen voor één verlenging ook een selfserviceofferte voor een verlenging maken door op hun pagina Abonnementen en contracten op een abonnement te klikken.

Geschiktheid voor selfserviceoffertes

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan om een selfserviceofferte aan te vragen:

Het moet om een nieuw abonnement, afgestemde verlengingsdatums of een verlenging gaan.

Verlengingsoffertes kunnen niet worden gecombineerd met offertes voor nieuwe aankopen of aankopen met een afgestemde verlengingsdatum.

Als er een geregistreerde agent bij is betrokken, moet het partnernummer (CSN) hetzelfde zijn.

Het klantnummer (CSN) en de valuta moeten voor alle abonnementen hetzelfde zijn.

De volgende voorwaarden komen niet in aanmerking:

Valutawijzigingen.

Seats toevoegen in uw Autodesk-account

Succesplannen of op waarde gebaseerde aanschafmogelijkheden

Een nieuwe kredietlijn openen.

Toekomstige startdatums.

Het adres bijwerken nadat de offerte is verzonden (maak een nieuwe offerte als een adreswijziging is vereist).

Annulering van de offerte (neem contact op met uw Autodesk-partner voor ondersteuning).

Promoties worden bij het afrekenen automatisch toegepast op het winkelwagentje en verschijnen in de offerte.

Automatisch gegenereerde offertes

Sommige abonnementen ontvangen, afhankelijk van de termijn en de geschiktheid, 30 dagen vóór hun vervaldatum automatisch gegenereerde offertes. Deze offertes worden naar het e-mailadres van de koper verzonden en kunnen rechtstreeks worden gekocht via de offertemail zelf of via uw Autodesk-account.

Een offerte accepteren en verlengen

U ontvangt een e-mailbericht met de offerte. Deze bevat het offertenummer, de vervaldatum en de totale prijs, inclusief van toepassing zijnde kortingen.

Accepteer de offerte en selecteer Betalen in het e-mailbericht om een product aan te schaffen.

U kunt actieve verlengingsoffertes ook bekijken en aanschaffen in het gedeelte Facturering en bestellingen> Offertes van uw Autodesk-account.