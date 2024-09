In uw profiel kunt u optioneel instellingen voor beveiliging en privacy aanpassen. Uit veiligheidsoverwegingen raadt Autodesk aan om tweestapsverificatie in te stellen om uw account te beschermen. Met tweestapsverificatie wordt een extra beveiligingslaag toegevoegd doordat er een code is vereist wanneer u zich aanmeldt bij een Autodesk-account.

U kunt uw instellingen voor productprivacy op elk moment bekijken en bijwerken. Autodesk verzamelt gegevens voor analyses door middel van het gebruik van desktopproducten door individuele personen. Door deze gegevens te verzamelen via onze analyseprogramma’s, krijgt Autodesk meer inzicht in hoe u onze producten en services gebruikt. Ga voor meer informatie over dit programma naar het Autodesk-analyseprogramma (Engels).