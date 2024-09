Probeer Autodesk-software 30 dagen gratis uit en zet uw testversie vervolgens rechtstreeks om in een abonnement. U hebt rechtstreeks toegang tot de meeste producten nadat u op een abonnement bent overgestapt. Voor sommige producten is echter een extra stap nodig. Houd de aftelklok in uw testversie in de gaten om ervoor te zorgen dat u altijd toegang hebt.