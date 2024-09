Uw nieuwe termijn wordt pas toegepast nadat uw huidige termijn is afgelopen. Er worden geen kosten in rekening gebracht tot uw huidige termijn is verlopen. De kosten worden volledig in rekening gebracht op de begindatum van uw nieuwe termijn.

Meld u aan bij uw Autodesk-account op manage.autodesk.com. Klik op een product bij Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten om de details van het abonnement te openen. Ga naar beneden in het gedeelte Verlengingsdetails. Klik onder Termijn op Wijzigen. Selecteer een nieuwe termijn in De termijn voor uw abonnement wijzigen. Kies bijvoorbeeld een jaarabonnement dat jaarlijks wordt betaald. Klik op Bevestigen. Uw termijnwijziging wordt bevestigd met een begindatum en u ontvangt een bevestigingsmail. U kunt uw termijn nogmaals wijzigen vóór deze datum.