Autodesk stelt software en services beschikbaar op basis van een abonnement of licentie. De rechten om Autodesk-software en -services (waaronder gratis software of services) te installeren, er toegang toe te verkrijgen of anderszins te gebruiken, zijn beperkt tot de licentie- en servicerechten die nadrukkelijk door Autodesk zijn verleend in de van toepassing zijnde licentie- of serviceovereenkomst, en onderworpen aan acceptatie en naleving van alle bepalingen van deze overeenkomst. Als u een abonnement afsluit, kan dit voor een vast bedrag per maand of per jaar automatisch worden verlengd (afhankelijk van beschikbaarheid). Mogelijk zijn niet alle voordelen en aanschafmogelijkheden voor alle software of services in alle talen en/of locaties beschikbaar. Voor toegang tot cloudservices is een internetverbinding vereist. De toegang tot cloudservices is onderworpen aan de geografische beperkingen die in de Servicevoorwaarden worden genoemd.

Andere aanbiedingen: Autodesk behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving deze promoties geheel of gedeeltelijk te annuleren, op te schorten of te wijzigen. Prijzen voor Autodesk-software zijn onderhevig aan wijzigingen.