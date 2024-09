Een van de voordelen van abonnementen is de toegang tot eerdere versies van uw software. Ondersteuning* is beschikbaar voor alle huidige versies van Autodesk-software en enkele eerdere versies. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning, moet de Autodesk-software worden uitgevoerd op besturingssystemen die door de leverancier worden ondersteund. Als een leverancier de ondersteuning voor een besturingssysteem beëindigt, wordt de ondersteuning voor Autodesk-producten die op dat besturingssysteem worden uitgevoerd, ook niet voortgezet, zelfs niet als deze tot de eerdere versies behoren die in aanmerking komen.

Als een eerdere versie niet wordt vermeld, is er geen ondersteuning beschikbaar. Om uitvaltijd te voorkomen, moet u upgraden naar een ondersteunde versie voordat een eerdere versie het einde van de ondersteuning heeft bereikt. Een actief abonnement dat niet is verlopen, geeft aan dat u een eerder geïnstalleerde en geactiveerde versie kunt blijven gebruiken, zelfs als de ondersteuning is verlopen. Als u een permanente licentie hebt voor een versie die het einde van de ondersteuning heeft bereikt, hebt u nog steeds het recht om de licentie te gebruiken zolang u wilt.

Voor niet-ondersteunde versies kunt u echter geen nieuwe activeringscode ophalen om die versie voor een apparaat opnieuw te activeren. We geven ook geen software-updates of hotfixes vrij voor versies die het einde van de ondersteuning hebben bereikt*.

*Ondersteuning omvat technische ondersteuning, software-updates en hotfixes.