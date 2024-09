Sommige eerder vrijgegeven versies van Autodesk-software zijn als voordeel beschikbaar wanneer u zich abonneert op een huidige versie van Autodesk-software. Deze zijn onderworpen aan de rechten voor eerdere versies van Autodesk (US Site). Met deze rechten kunt u specifieke eerdere versies installeren en openen, evenals de meest recente versie. U kunt het totale aantal huidige licenties op geen enkel moment overschrijden. De meeste Autodesk-software is compatibel met voorgaande versies. Als u upgradet naar de nieuwste versie, hebt u nog steeds toegang tot oudere tekeningen of bestanden.