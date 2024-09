Verwijder uw account om persoonlijke gegevens te verwijderen en u af te melden voor marketingcommunicatie van Autodesk. We kunnen bepaalde gegevens voor juridische en interne zakelijke doeleinden, zoals fraudepreventie, bewaren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wanneer uw account en persoonsgegevens worden verwijderd, hebt u niet langer toegang tot uw producten, services of bestanden.

Als u een actief abonnement hebt dat u via Autodesk hebt aangeschaft, annuleren we uw abonnement en verwijderen we uw account. Als u uw aankoop hebt gedaan via een partner, neemt u contact op met deze partner om dat gedeelte van uw account te annuleren voordat u doorgaat. Als uw abonnementen automatisch worden verlengd, moet u dit eerst uitschakelen. Het kan maximaal 45 dagen duren voordat uw aanvraag is verwerkt.

Bedrijfsaccounts: als uw account is gekoppeld aan een bedrijfsaccount, kunnen we contact met u opnemen voor meer informatie of u doorverwijzen naar uw accountbeheerder. Als u een toegewezen gebruiker van een bedrijfsaccount bent, neemt u contact op met uw beheerder zodat deze u kan verwijderen uit alle producten en services voordat u uw account verwijdert.