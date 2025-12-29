Basisprincipes voor accountbeheer

Wanneer kan ik mijn abonnement verlengen?

Sommige abonnementen kunnen tot 90 dagen vóór de vervaldatum en tot 30 of 45 dagen na de vervaldatum worden verlengd. De 45 dagen na afloop wordt het opzegproces genoemd en bestaat uit drie fasen.

 

Fase: Verlopen

Wanneer uw abonnement wordt gewijzigd van Actief in Verlopen wegens niet-verlenging of niet-betaling, moet u actie ondernemen (betaling of verlenging) om te voorkomen dat het abonnement wordt opgeschort. De gratis testversie van AutoCAD duurt 15 dagen.

 

Fase: Opgeschort

Als u in de fase Verlopen niet verlengt of niet betaalt, wordt uw abonnement verplaatst naar Opgeschort. Dit duurt 30 dagen voor een abonnement van één of drie jaar, of 15 dagen voor een maandabonnement. De toegang tot uw product wordt verwijderd, maar u kunt uw abonnement nog steeds verlengen of opnieuw activeren in de fase Opgeschort en opnieuw toegang tot uw product krijgen.

 

Fase: Geannuleerd

Als u niet handelt in de stappen Verlopen of Opgeschort, wordt uw abonnement verplaatst naar Geannuleerd en kan het abonnement niet meer worden verlengd of opnieuw worden geactiveerd. U moet een nieuw abonnement aanschaffen als u toegang tot het product wilt. Als uw abonnement is geannuleerd omdat u een kredietlijn niet hebt betaald, moet u mogelijk een andere betaalmethode gebruiken voor aankopen en verlengingen van abonnementen en moet u mogelijk vooruitbetalen voor toekomstige bestellingen.

Hoe kan ik mijn abonnement op de testversie verlengen?

De testversie van de software kan niet worden vernieuwd of verlengd. Als u het product wilt blijven gebruiken, moet u een abonnement kopen. Zie Een testversie omzetten in een abonnement voor meer informatie.

Hoe kan ik mijn licentie voor persoonlijk gebruik van Fusion verlengen?

U kunt een licentie voor persoonlijk gebruik van Fusion alleen verlengen als de huidige licentie minder dan 30 dagen geldig is tot de vervaldatum. Ga naar Hoe verleng ik een Personal-licentie of hoe open ik het Startup-programma voor Fusion (Engels).

Hoe kan ik mijn Education-licentie verlengen?

U ontvangt 30 dagen voordat uw eenjarige toegang tot het Education-plan verloopt een herinnering per e-mail. Ga naar Verlenging van de toegang tot Education-software.

Hoe kan ik mijn licentie verlengen als ik mijn aankoop bij een Autodesk-partner heb gedaan?

Als u een aankoop hebt gedaan bij een partner en geen transacties met Autodesk hebt uitgevoerd, neem dan contact met de partner op over uw verlengingsopties. Uw partnergegevens zijn te vinden in uw Autodesk-account. Selecteer het product in uw lijst met abonnementen om uw partnergegevens te vinden.

Hoe kan ik verlengen als ik een aankoop heb gedaan bij een verkoopmedewerker van Autodesk?

De meeste abonnementen die via een verkoopvertegenwoordiger van Autodesk worden afgesloten, worden ingesteld op Automatisch verlengen en komen in aanmerking voor de verlengingsopties die op de pagina Automatische verlenging worden beschreven. Ga in uw Autodesk-account naar Abonnementen en contracten om uw verlengingsopties te bekijken.

Hoe weet ik mijn vervaldatum/verlengingsdatum?

U vindt de verlengings- of vervaldatum in de bevestigingsmail van uw bestelling en in uw Autodesk-account. Als automatische verlenging is uitgeschakeld, is de vervaldatum gebaseerd op de tijdzone waarin het abonnement is aangeschaft. Als automatische verlenging is ingeschakeld, is de verlengingsdatum de dag na de vervaldatum. Voorbeeld: u koopt een jaarabonnement op 10-6-2024. Als automatische verlenging is uitgeschakeld, zijn uw vervaldatum en -tijd 9-6-2025 om 23.59:59 CET. Als automatische verlenging is ingeschakeld, is de verlengingsdatum 10-6-2025 00:00:00 CET.

Welke wijzigingen kan ik aanbrengen in mijn abonnementen vóór of bij verlenging?

U kunt het aantal seats, de termijn of het product wijzigen, afhankelijk van uw geschiktheid. Wijzigingen in seats en termijnen kunnen worden doorgevoerd in uw Autodesk-account. De toevoeging van seats wordt onmiddellijk uitgevoerd. Het verminderen van seats en wijzigingen in de termijn worden van kracht na verlenging. Productwijzigingen bij verlenging kunnen worden doorgevoerd via een offerte bij uw Autodesk-partner of de verkoopafdeling van Autodesk.

