Handmatige verlenging via afrekenen is normaal gesproken beschikbaar tot 90 dagen vóór de verlengingsdatum en kan worden verlengd tot 45 dagen na de verlengingsdatum/vervaldatum, afhankelijk van de geschiktheid en toepasselijke voorwaarden. Deze optie geeft u meer controle over het tijdsschema van uw betaling, maar heeft geen invloed op uw verlengingsdatum.

De verlengingsopties zijn zichtbaar in uw Autodesk-account en u ontvangt ook een e-mail vóór uw verlengingsdatum.

Voor sommige betalingsmethoden moet u uw abonnement handmatig verlengen, zoals Konbini en ATM-bankoverschrijvingen.

Volg de instructies in de e-mail over uw verlenging.

Een individueel abonnement handmatig verlengen

U kunt als volgt handmatig een individueel abonnement verlengen via afrekenen in uw account:

Meld u aan bij uw Autodesk-account en ga naar Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten. Selecteer in de lijst met abonnementen een product en selecteer Verlengen. Als u de mogelijkheid hebt om eerder te verlengen, kiest u Nu verlengen bij afrekenen. Uw verlenging wordt toegevoegd aan een winkelwagen, waar u de prijsstelling kunt controleren en de aankoop kunt voltooien.

Uw verlengingsdatum blijft ongewijzigd.

Meerdere abonnementen handmatig verlengen

U kunt maximaal 100 in aanmerking komende abonnementen handmatig verlengen via afrekenen.

U kunt als volgt meerdere abonnementen handmatig verlengen in uw account:

Meld u aan bij uw Autodesk-account en ga naar Facturering en bestellingen > Abonnementen en contracten. Selecteer het menu Bulkacties en selecteer vervolgens Verlengen. Abonnementen die in aanmerking komen om samen te worden vernieuwd worden gegroepeerd op hun klantnummer (CSN), valuta en aankoopmethode. Selecteer de abonnementen die u wilt verlengen en voltooi de transactie.

U ontvangt één e-mailbevestiging van uw bestelling per transactie. Uw verlengingsdatums blijven ongewijzigd.