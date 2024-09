Als u ervoor kiest uw abonnement niet te verlengen of als de betaling niet op de vervaldatum van de betaling is verricht, verloopt een abonnement in de volgende stadia: Verlopen > Opgeschort > Geannuleerd. Deze procedure begint op de einddatum van het abonnement of op de vervaldatum van de factuur, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

Wat u kunt verwachten wanneer u de vervalprocedure doorloopt

Fase: Verlopen

Wanneer uw abonnement wordt gewijzigd van Actief in Verlopen wegens niet-verlenging of niet-betaling, moet u actie ondernemen (betaling of verlenging) om te voorkomen dat het abonnement wordt opgeschort.

Fase: Opgeschort

Als u niet verlengt of niet betaalt in het stadium Verlopen, wordt uw abonnement verplaatst naar Opgeschort. Dit duurt 30 dagen voor een abonnement van één of meerdere jaren of 15 dagen voor een maandabonnement. De toegang tot uw product wordt verwijderd, maar u kunt uw abonnement nog steeds verlengen of opnieuw activeren in de fase Opgeschort en toegang tot uw product krijgen.

Fase: Geannuleerd

Geannuleerde abonnementen kunnen niet worden verlengd of opnieuw worden geactiveerd. Voor producttoegang, zult u een nieuw abonnement moeten kopen. Als uw abonnement is geannuleerd omdat de betalingstermijnen van Net niet zijn gehaald, moet u mogelijk een andere betalingsmethode gebruiken en is het mogelijk dat betaling vooraf is vereist voor toekomstige bestellingen.

Functionaliteit in elke fase:

Actief Verlopen Opgeschort Geannuleerd Producttoegang Alle functies actief Alle functies actief Geen toegang Geen toegang Gebruikersbeheer Alle functies actief Alle functies actief Toewijzingen behouden Toewijzingen verwijderd Downloads en uploads Alle functies actief Upgrades niet toegestaan Geen toegang Geen toegang Inzichten rapporteren Alle functies actief Geen toegang Geen toegang Geen toegang Productondersteuning Alle functies actief Zelfhulp Zelfhulp Zelfhulp

*Houd er rekening mee dat het afsluitingsproces niet van toepassing is op de volgende aanbiedingen en dat de producttoegang stopt wanneer de aanbieding verloopt. Autodesk BIM Collaborate, Autodesk BIM Collaborate Pro, Autodesk Build 500, Autodesk Build 5000, Autodesk Build Unlimited, Autodesk Docs, Autodesk Takeoff en Autodesk Workshop XR.