Hier volgt belangrijke informatie over het verlengen van een abonnement:

Als u de abonnementen van uw organisatie wilt verlengen, moet u de koper van het abonnement zijn.

Kopers worden beschouwd als het belangrijkste aanspreekpunt voor Autodesk. U bent de koper als u de bestelling plaatst en van Autodesk e-mails over aankoop, facturering en verlenging ontvangt. U beheert ook andere selfservicefuncties in het account, zoals het wisselen van termijnen en het toevoegen van seats. Kopers zijn ook de hoofdadministrator (beheerder) voor het abonnement, tenzij ze de beheerdersrol opnieuw toewijzen. Kopers kunnen de rol van hoofdadministrator opnieuw toewijzen aan een andere persoon in de organisatie, maar blijven hun verantwoordelijkheid als koper behouden. De rol van koper wordt van oudsher de contractmanager genoemd.

U kunt uw Autodesk-abonnementen automatisch, handmatig bij het afrekenen of via een offerte verlengen, zowel afzonderlijk als in bulk, vanaf 90 dagen vóór de verlengingsdatum en tot 30 of 45 dagen na de vervaldatum, afhankelijk van uw geschiktheid en toepasselijke voorwaarden. Om te voorkomen dat u de toegang tot uw software verliest, kunt u uw abonnement het beste verlengen vóór de verlengingsdatum/vervaldatum. Ga naar Autodesk-account.

Sommige verlengingen van abonnementen kunnen alleen handmatig worden beheerd. Als u geen opties voor verlenging in uw Autodesk-account ziet, neemt u contact op met uw Autodesk-partner of ons verkoopteam om het abonnement te verlengen.

Als u het aantal seats wilt verminderen of de voorwaarden voor een verlenging wilt wijzigen, gaat u naar de details van uw abonnement in uw Autodesk-account om de wijzigingen aan te brengen. Verleng automatisch of vraag een offerte met deze wijzigingen aan bij uw Autodesk-partner of ons verkoopteam.

Opmerking: mogelijk zijn niet alle verlengingsmethoden beschikbaar voor alle abonnementen of in alle landen.