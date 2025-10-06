L’IA dans la fabrication

Les fonctionnalités optimisées par Autodesk AI dans Autodesk Fusion incluent l’automatisation des dessins, AutoConstrain et Generative Design.



L’automatisation des dessins dans Autodesk Fusion rationalise la création de dessins de fabrication 2D en générant automatiquement des vues, des cotes et des annotations, ce qui permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’accroître la précision de la conception à la production.



Contrainteauto dans Autodesk Fusion améliore l’efficacité de la conception en appliquant automatiquement les contraintes géométriques pertinentes pour assurer une plus grande précision et réduire les ajustements manuels. Cette fonctionnalité permet de rationaliser le processus d’esquisse, de renforcer la cohérence et d’accélérer les itérations de conception.



Generative Design dans Autodesk Fusion s’appuie sur des algorithmes basés sur l’IA pour explorer des solutions de conception optimisées, réduire l’utilisation de matériaux, améliorer les performances et accélérer l’innovation, tout en respectant les contraintes d’ingénierie et les exigences de fabrication.