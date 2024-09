Conception et ingénierie

Les applications logicielles de conception et d’ingénierie facilitent le développement des produits en automatisant les tâches et la gestion des données. L’ingénierie de conception génère des données qui se révèlent cruciales dans les activités ultérieures du cycle de vie du produit, telles que l’approvisionnement, la fabrication, la mise en service et l’assistance. Il est essentiel que les données créées par les logiciels de conception et d’ingénierie s’intègrent de manière transparente avec d’autres outils de l’entreprise.

Les solutions de conception et d’ingénierie, comme les programmes de conception assistée par ordinateur (CAO) et d’ingénierie assistée par ordinateur (IAO), s’intègrent avec les logiciels de gestion des données produits (PDM) pour permettre la gestion et le contrôle des accès aux fichiers. Il est ainsi possible de rendre les données pertinentes disponibles aux bonnes personnes, au bon moment. Les logiciels de PDM fonctionnent conjointement avec les logiciels de gestion du cycle de vie du produit (PLM) pour gérer les processus de conception et d’ingénierie, comme le lancement de nouveaux produits, la gestion des nomenclatures et le contrôle qualité. Les logiciels de CAO s’intègrent également avec les logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO), qui utilisent des données de CAO 2D et 3D, pour créer des trajectoires d’outil de commande numérique (CNC) ou des motifs de section pour l’impression 3D. L’intégration de la CAO et de la FAO avec les systèmes d’exécution de la fabrication (systèmes MES) permet de contrôler, de suivre et de surveiller efficacement les processus de fabrication. Pour propager les données de conception de produits là où elles sont nécessaires, les logiciels de conception et d’ingénierie s’intègrent avec des systèmes d’entreprise, tels que les applications logicielles de planification des besoins en matériaux ou de planification des ressources d’entreprise.