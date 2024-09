Les logiciels d’usine numérique rationalisent les workflows 2D et 3D entre les équipes de projet pluridisciplinaires. Par exemple, au lieu de concevoir une usine dans AutoCAD et Inventor séparément, vous pouvez créer simultanément un modèle 2D et 3D avec le niveau de détail approprié à l’aide d’Autodesk Factory Design Utilities. Les applications plus avancées des logiciels d’usine numérique tirent parti de l’interopérabilité entre les modèles d’équipements, les implantations d’usines, les données de capture de la réalité et les modèles de bâtiments. L’ensemble des données et des processus sont intégrés dans un modèle d’usine numérique unique. À l’état le plus mature, ce modèle peut servir de jumeau numérique pour les installations de production.