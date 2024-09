CAO POUR LA CONCEPTION MACHINE

Les concepteurs machine s’appuient sur les principes des mathématiques et de la physique ainsi que sur les connaissances propres au secteur et des logiciels spécialisés pour résoudre les problèmes de leurs clients et développer des idées pour une machine, de la phase d’avant-projet à la conception détaillée.

La conception détaillée doit répondre aux exigences du client et être rentable. La conception est communiquée aux intervenants, comme les clients, les équipes de fabrication et d’approvisionnement, par le biais d’un modèle de conception assistée par ordinateur (CAO), de dessins techniques, d’une nomenclature et de spécifications.

Le processus de conception machine est collaboratif et peut inclure plusieurs disciplines, telles que le design industriel et l’ingénierie mécanique, électrique ou électronique. Ce processus tient également compte des commentaires des clients, des fournisseurs, des spécialistes de la fabrication et des équipes de gestion de projet.