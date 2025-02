L’organisme d’approbation d’Autodesk, dirigé par son responsable général, applique et révise en permanence des directives et processus destinés à analyser et à réduire les risques liés à l’IA. Nous évaluons régulièrement les pratiques, les normes et les tendances émergentes du secteur afin de favoriser un développement et une utilisation responsables de l’IA conformément aux lois et aux réglementations internationales applicables à l’intelligence artificielle, à la propriété intellectuelle, mais aussi à la protection des données et de la vie privée.