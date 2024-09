AutoCAD est un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) qui permet de réaliser des dessins, des conceptions et des modélisations 2D et 3D précis à l’aide de solides, de surfaces, d’objets maillés, mettant aussi à disposition des fonctionnalités de documentation, et plus encore. Il inclut des fonctionnalités permettant d’automatiser les tâches et d’augmenter la productivité, telles que la comparaison de dessins, le décompte, l’ajout d’objets et la création de tableaux. Il est également fourni avec sept jeux d’outils propres aux différents secteurs pour la conception électrique, la conception d’installations industrielles, les dessins de dispositions architecturales, la conception mécanique, la cartographie 3D, l’ajout d’images numérisées et la conversion d’images raster. AutoCAD permet aux utilisateurs de créer, de modifier et d’annoter des dessins depuis leur ordinateur de bureau, le Web et des appareils mobiles.