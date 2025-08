Exploitez tout le potentiel de l’IA pour stimuler votre productivité à chaque étape du développement de vos produits. Fusion connecte vos données, de la conception à la production, en passant par la fabrication. Ses puissantes fonctionnalités d’intelligence artificielle et d’automatisation simplifient les workflows, éliminent les tâches répétitives et accélèrent la prise de décision.

Dans Fusion, l’IA ne représente pas qu’un simple ajout. Elle est intégrée à cette plate-forme unifiée de CAO, de FAO, d’IAO, de conception de cartes de circuit imprimé et de PDM. En maîtrisant l’automatisation intelligente et les informations basées sur les données, vous pouvez innover plus rapidement, diminuer la quantité de travail manuel et vous concentrer sur la croissance stratégique de votre entreprise.

Préparez-vous à l’avenir de la fabrication et propulsez votre entreprise vers de nouveaux sommets avec Autodesk Fusion.