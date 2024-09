Pour obtenir le remboursement intégral d’un abonnement mensuel, vous devez retourner le produit sous 15 jours à compter de la date d’achat initial ou de renouvellement.

Pour obtenir le remboursement de plans de maintenance et d’abonnements annuels ou de 3 ans, vous devez effectuer le retour sous 30 jours à compter de la date d’achat ou de renouvellement.

Cette politique s’applique uniquement aux achats et aux renouvellements d’abonnements et de plans de maintenance achetés directement auprès d’Autodesk. Elle ne s’applique pas à d’autres produits, services ou offres. Exemples d’offres exclues de la politique (liste non exhaustive) : services de conseil, abonnements aux plates-formes (Autodesk Forge, par exemple), droits hors territoire, crédits cloud, frais d’adhésion ou frais similaires.

Pour nous contacter et demander un remboursement, visitez la page concernant les retours et les remboursements. Sélectionnez votre méthode de contact préférée et indiquez les informations de la commande pour que nous puissions traiter votre demande de remboursement dans les meilleurs délais.