Flow Production Tracking (anciennement ShotGrid) est un outil de gestion de la production spécialisé dans le suivi des échéances, la gestion de ressources (personnel, budgets, etc.) et la révision. Autodesk Flow Capture (anciennement Moxion) est un outil cloud de gestion et de révision de rushes numériques. Sa fonction principale est de capturer et de transférer en toute sécurité les données de caméras sur le plateau vers le cloud à des fins de révision.