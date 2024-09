Les fabricants de produits de construction proposent des produits, des équipements et des matériaux destinés aux parties intérieures et extérieures des bâtiments : fenêtres, portes, ascenseurs, escaliers mécaniques, systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation), luminaires, équipements pour les cuisines et salles de bains, éléments en bois, etc. Les fabricants de solutions sur mesure proposent un service de conception mécanique pour la fabrication d’éléments personnalisés, tels que des auvents, des façades, des mains courantes, des escaliers et des murs-rideaux.