La planification d’usine commence souvent par une représentation 1D du flux de la ligne de production, qui peut être réalisée dans AutoCAD avec Promodel. Les calculs incluent l’utilisation des machines, la maintenance des équipements et l’estimation des temps d’arrêt. Cette vue simplifiée permet au concepteur d’effectuer des modifications rapides et de générer des scénarios de simulation pour obtenir une conception optimale et ainsi parvenir à une implantation d’usines efficace et un résultat satisfaisant. Par la suite, lors de la conception d’usine, les outils de CAO 2D et 3D comme AutoCAD, Inventor et Factory Design Utilities sont les outils privilégiés.