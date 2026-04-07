A automatização de projetos eletrónicos (EDA), também conhecida como software de automatização de projetos eletrónicos, é uma categoria de software utilizada para projetar e desenvolver sistemas eletrónicos, como placas de circuito impresso (inglês) (PCBs) e conjuntos eletrónicos. As ferramentas EDA automatizam as fases críticas do processo de projetos de eletrónica, incluindo capturas esquemáticas, simulações, verificações e diagramas.

À medida que os produtos eletrónicos se tornam mais complexos, o software EDA ajuda os engenheiros a gerir essa complexidade, reduzindo o esforço manual, melhorando a precisão do projeto e identificando problemas no início do ciclo de desenvolvimento.