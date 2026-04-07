Os produtos eletrónicos modernos contêm frequentemente milhares, ou até milhões, de componentes interligados. As ferramentas EDA são fundamentais para gerir essa complexidade, mantendo o desempenho, a confiabilidade e a conformidade com as normas do setor.
Com o software de automatização de projetos eletrónicos, as equipas de engenharia podem:
- Automatizar tarefas de projeto repetitivas para melhorar a produtividade
- Simular o comportamento dos circuitos antes da produção
- Detetar erros de projeto mais cedo para reduzir as correções do trabalho
- Reduzir o tempo de colocação no mercado de produtos eletrónicos
Estas vantagens tornam o software EDA uma parte fundamental dos fluxos de trabalho de projetos de eletrónica atuais.