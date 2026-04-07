Software de automatização de projetos eletrónicos (EDA)

Ferramentas EDA modernas para projetos de eletrónica e de PCB

O software de automatização de projetos eletrónicos (EDA) ajuda os engenheiros a projetar e a validar sistemas eletrónicos de forma mais rápida. O Autodesk Fusion disponibiliza ferramentas EDA para esquemas, diagramas de PCB, simulações e colaboração entre engenheiros eletrónicos e mecânicos.

Autodesk Fusion para automatização de projetos eletrónicos

O que é a automatização de projetos eletrónicos (EDA)?

A automatização de projetos eletrónicos (EDA), também conhecida como software de automatização de projetos eletrónicos, é uma categoria de software utilizada para projetar e desenvolver sistemas eletrónicos, como placas de circuito impresso (inglês) (PCBs) e conjuntos eletrónicos. As ferramentas EDA automatizam as fases críticas do processo de projetos de eletrónica, incluindo capturas esquemáticas, simulações, verificações e diagramas.

À medida que os produtos eletrónicos se tornam mais complexos, o software EDA ajuda os engenheiros a gerir essa complexidade, reduzindo o esforço manual, melhorando a precisão do projeto e identificando problemas no início do ciclo de desenvolvimento.

Software EDA

Porque é que o software EDA é fundamental para os projetos de eletrónica?

Os produtos eletrónicos modernos contêm frequentemente milhares, ou até milhões, de componentes interligados. As ferramentas EDA são fundamentais para gerir essa complexidade, mantendo o desempenho, a confiabilidade e a conformidade com as normas do setor.

Com o software de automatização de projetos eletrónicos, as equipas de engenharia podem:

  • Automatizar tarefas de projeto repetitivas para melhorar a produtividade
  • Simular o comportamento dos circuitos antes da produção
  • Detetar erros de projeto mais cedo para reduzir as correções do trabalho
  • Reduzir o tempo de colocação no mercado de produtos eletrónicos

Estas vantagens tornam o software EDA uma parte fundamental dos fluxos de trabalho de projetos de eletrónica atuais.

Testador de sondas eletrónicas

Como funciona o software de automatização de projetos eletrónicos

O software de automatização de projetos de eletrónica suporta todo o fluxo de trabalho dos projetos de eletrónica através de ferramentas EDA integradas:

  1. Projeto esquemático: os engenheiros criam esquemas eletrónicos (inglês) para definir os componentes e a conectividade elétrica utilizando ferramentas EDA dedicadas.
  2. Simulação e análise: o software EDA simula (inglês) o comportamento dos circuitos para validar a funcionalidade e o desempenho antes da construção de protótipos físicos.
  3. Diagrama de PCB: os componentes são colocados e encaminhados em placas de circuito impresso respeitando as restrições elétricas e de fabrico.
  4. Validação e verificação de regras: as verificações de regras do projeto (inglês) (DRC) e a validação do diagrama em relação ao esquema (LVS) ajudam a garantir a viabilidade e a precisão do fabrico.
  5. Resultados do processo de fabrico: as ferramentas EDA geram os ficheiros e a documentação necessários para produção e montagem.

Principais vantagens das ferramentas EDA

O software de automatização de projetos eletrónicos proporciona vantagens mensuráveis ao longo do processo de desenvolvimento do produto:

Gerir a complexidade dos projetos

As ferramentas EDA lidam com sistemas eletrónicos cada vez mais complexos com fluxos de trabalho estruturados e automatização.

Melhorar a precisão e a fiabilidade

A simulação e a verificação ajudam os engenheiros a identificar problemas numa fase precoce, reduzindo erros dispendiosos mais tarde no fabrico.

Aumentar a produtividade da engenharia

Ao automatizar tarefas repetitivas, o software EDA permite que as equipas se concentrem na inovação e na otimização do projeto

Reduzir o tempo de colocação no mercado

A validação precoce e os fluxos de trabalho integrados ajudam a colocar os produtos eletrónicos no mercado de forma mais rápida.

Autodesk Fusion, software EDA

Autodesk Fusion para automatização de projetos eletrónicos

O Autodesk disponibiliza o software EDA como parte do Autodesk Fusion, oferecendo ferramentas de automatização de projetos eletrónicos numa plataforma de desenvolvimento de produtos mais ampla. O Fusion permite que as equipas de eletrónica e de mecânica trabalhem em conjunto utilizando um ambiente de dados partilhado.

Com as ferramentas EDA do Autodesk Fusion, as equipas podem:

  • Projetar esquemas eletrónicos e PCBs
  • Validar projetos com simulação integrada
  • Coordenar projetos de eletrónica e mecânicos
  • Manter uma única fonte de verdade em todas as disciplinas

Esta abordagem integrada favorece um desenvolvimento de projetos de eletrónica mais eficiente e colaborativo.

Componentes importantes das ferramentas EDA

Verificação de regras do projeto no Autodesk Fusion

Verificação de regras do projeto (RDC)

A verificação de regras do projeto (RDC) verifica se o diagrama está de acordo com as regras e diretrizes de fabrico específicas.

Saiba mais (inglês)
Encaminhamento de PCB em projetos de eletrónica do Autodesk Fusion

Diagrama e encaminhamento de PCB

Determine a disposição ideal dos componentes (posicionamento) e estabeleça ligações (encaminhamento) numa PCB ou IC para minimizar atrasos e otimizar o desempenho.

Saiba mais (inglês)
Verificação de projetos de PCB

Verificação do projeto físico

Verifique o esquema do circuito de acordo com as várias regras e restrições do projeto para garantir a viabilidade do fabrico, a fiabilidade e a conformidade com as normas do setor, reduzindo erros e melhorando a eficiência geral da produção.

Saiba mais (inglês)
Editor da biblioteca de componentes no Autodesk Fusion.

Editor de biblioteca de componentes eletrónicos

Simplifica a criação de componentes para projetar, gerir e reutilizar peças personalizadas sem esforço. Isto garante uma integração perfeita no editor esquemático para um projeto de PCB mais rápido e eficiente.

Saiba mais
Captura esquemática no Autodesk Fusion

Captura esquemática

Simplifica o projeto de circuitos ao permitir que os engenheiros coloquem, liguem e modifiquem componentes com facilidade, garantindo precisão, eficiência e integração perfeita com o diagrama de PCB.

 

Saiba mais (inglês)
Simulação de componentes eletrónicos no Autodesk Fusion

Simulação

A simulação esquemática permite que os engenheiros testem e validem os projetos de circuitos antes da produção, garantindo a funcionalidade, detetando erros antecipadamente e otimizando o desempenho para um processo de desenvolvimento mais fluido.

 

Saiba mais (inglês)

A história da EDA

Emergência da EDA

A introdução de circuitos integrados (ICs) aumentou a complexidade dos projetos eletrónicos, criando a necessidade de ferramentas mais avançadas. Em 1973, a Universidade da Califórnia, Berkeley, desenvolveu o Programa de simulação com ênfase em circuito integrado (SPICE), que se tornou uma ferramenta fundamental para a simulação de circuitos analógicos. Na mesma época, algumas empresas começaram a desenvolver ferramentas EDA com foco em capturas esquemáticas, simulações e diagramas de PCB.

Crescimento, inovação e padronização da EDA

Na década de 1980, observou-se um crescimento significativo na automatização de projetos eletrónicos (EDA) impulsionada pela tecnologia VLSI, exigindo ferramentas EDA avançadas e ferramentas de síntese lógica para automatizar conversões de projetos de alto nível. Na década de 1990, os avanços da EDA continuaram com linguagens de descrição de hardware (HDLs), como a VHDL. A linguagem Verilog, utilizada para projetos digitais, reforçou a importância da verificação do projeto através de ferramentas de verificação formal e de simulação.

Integração e complexidade

O surgimento de projetos de sistema em chip (SoC) exigiu soluções EDA mais abrangentes que suportassem vários domínios de projeto. As empresas de EDA começaram a oferecer pacotes de ferramentas integradas que abrangem todo o fluxo de projeto, desde a especificação até ao fabrico. Os avanços nas ferramentas de projeto físico permitiram um planeamento, posicionamento e encaminhamento mais eficientes para ICs complexos.

EDA moderna

Foram introduzidas soluções EDA baseadas na nuvem, oferecendo recursos de computação escaláveis e facilitando a colaboração global em equipa. As ferramentas EDA começaram a incorporar algoritmos de aprendizagem automática para otimizar as etapas do projeto, como diagramas, verificações e análises de energia. 

IA e sustentabilidade

A integração da inteligência artificial (IA) e da automatização avançada continua a melhorar a eficiência e a precisão dos projetos. As ferramentas EDA também estão cada vez mais focadas na sustentabilidade, otimizando os projetos para a eficiência energética e o impacto ambiental.
Automatização de projetos eletrónicos com o Autodesk Fusion.

Tendências futuras da EDA

O futuro da automatização de projetos de eletrónica (EDA) e do software de automatização de projetos de eletrónica será moldado pelos avanços na IA e na aprendizagem automática, melhorando a automatização e a análise preditiva. As soluções baseadas na nuvem vão oferecer escalabilidade e melhorar a colaboração global. Vão surgir novas metodologias para a computação quântica, enquanto as ferramentas vão evoluir para lidar com ICs 3D e desafios avançados relacionados com pacotes. A sustentabilidade será um foco fundamental, otimizando os projetos para a eficiência energética e a conformidade regulamentar. As ferramentas EDA vão suportar sistemas heterogéneos, IoT e requisitos de computação edge. Uma verificação e precisão de simulação melhoradas garantem a fiabilidade do projeto. No geral, a EDA vai tornar-se mais automatizada, colaborativa e capaz de lidar com projetos complexos e de vários domínios.

Autodesk Fusion para automatização de projetos de eletrónica

Perguntas frequentes sobre a automatização de projetos eletrónicos (Perguntas frequentes)

O que é a automatização de projetos eletrónicos (EDA)?

A automação de projetos eletrónicos (EDA) é uma categoria de software utilizada para projetar, simular, verificar e fabricar sistemas eletrónicos, como placas de circuito impresso (inglês) (PCBs) e circuitos eletrónicos. O Autodesk Fusion (inglês) disponibiliza capacidades EDA, permitindo o projeto de componentes eletrónicos numa plataforma integrada de desenvolvimento de produtos.

Para que é utilizado o software EDA?

O software EDA é utilizado para criar esquemas eletrónicos (inglês), projetar diagramas de PCB, executar simulações, verificar projetos e gerar resultados de fabrico para produtos eletrónicos.

 

No Autodesk Fusion, estas ferramentas EDA estão disponíveis juntamente com o projeto mecânico (inglês), ajudando as equipas a simplificar o desenvolvimento de componentes eletrónicos desde a conceção à produção.

O que são ferramentas EDA?

As ferramentas EDA são aplicações incluídas no software de automatização de projetos eletrónicos que suportam tarefas específicas, como a captura de esquemas, o diagrama de PCB, a simulação e a verificação de regras do projeto (inglês). As ferramentas EDA estão integradas diretamente no Autodesk Fusion, reduzindo a necessidade de fluxos de trabalho eletrónicos desligados.

Porque é que o software EDA é importante?

O software EDA ajuda a gerir a complexidade dos sistemas eletrónicos modernos, melhora a precisão do projeto, identifica erros mais cedo e reduz o tempo de colocação no mercado. Ao utilizarem software de automatização de projetos de eletrónica, como o Autodesk Fusion (inglês), as equipas podem validar projetos de eletrónica mais rapidamente e reduzir as correções dispendiosas do trabalho.

Quais são as indústrias que utilizam o software de automatização de projetos eletrónicos?

O software EDA é utilizado em vários setores, incluindo a eletrónica de consumo, automóvel, aeroespacial, telecomunicações, equipamento industrial e dispositivos médicos.

Qual a diferença entre EDA e ECAD?

A EDA (automatização de projetos eletrónicos) refere-se, em termos gerais, ao software para projetar sistemas eletrónicos, ao passo que o ECAD (inglês) (design eletrónico assistido por computador) é frequentemente utilizado indistintamente e centra-se em ferramentas de projeto de esquemas e PCB. O Autodesk Fusion (inglês) suporta fluxos de trabalho EDA e ECAD num único ambiente.

O que é projeto esquemático no software EDA?

O projeto esquemático (inglês) é o processo de criação de uma representação lógica de um circuito eletrónico através de símbolos padronizados e ligações nas ferramentas EDA. No Autodesk Fusion, o projeto esquemático está diretamente ligado ao diagrama de PCB e ao contexto mecânico para assegurar uma maior continuidade do projeto.

O que é o projeto de PCB na automatização de projetos de eletrónica?

O projeto de PCB (inglês) envolve o posicionamento de componentes eletrónicos e ligações de encaminhamento numa placa de circuito impresso, cumprindo as restrições elétricas e de fabrico através do software EDA. As ferramentas EDA do Autodesk Fusion suportam projetos de PCB juntamente com a modelação mecânica 3D para melhorar o alinhamento entre a eletrónica e a estrutura.

O Autodesk Fusion inclui ferramentas de simulação EDA?

Sim. O Autodesk Fusion inclui ferramentas de simulação e validação (inglês) que permitem aos engenheiros analisar projetos eletrónicos e identificar potenciais problemas antes do fabrico. Os utilizadores podem explorar estas capacidades através de uma versão experimental do Fusion.

Como é que o software EDA reduz os erros?

As ferramentas EDA utilizam simulações, validações e verificações de regras de projeto para identificar potenciais problemas numa fase inicial do processo de projeto, reduzindo as correções dispendiosas do trabalho posteriores. No software de automatização de projetos de eletrónica como o Autodesk Fusion (inglês), as verificações de projetos de eletrónica são integradas no modelo de produto mais amplo, ajudando as equipas a reduzir erros posteriores.

O software EDA suporta a colaboração em equipa?

Sim, um software de automatização de projetos de eletrónica, como o Autodesk Fusion, suporta a colaboração ao permitir que as equipas de eletrónica e mecânica (inglês) trabalhem a partir de dados de projeto partilhados, melhorando a visibilidade e a coordenação entre as diferentes disciplinas.

Como é que a Autodesk suporta a automatização de projetos eletrónicos?

O Autodesk Fusion oferece ferramentas EDA para esquemas, diagramas de PCB (inglês), simulações e colaboração entre as equipas de eletrónica e mecânica  (inglês) numa única plataforma.

Posso experimentar o software EDA do Autodesk Fusion?

Sim. A Autodesk oferece um versão experimental por 30 dias gratuita do Fusion, permitindo aos utilizadores explorar ferramentas EDA, incluindo projetos esquemáticos e diagramas de PCB, antes de escolherem um subscrição.

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