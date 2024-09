Autodesk Flex

Produtos e serviços cobrados por dia

Quando um utilizador abre e inicia sessão num produto Autodesk que inclui a opção Flex, é-lhe cobrada uma taxa diária por produto uma vez a cada 24 horas. Não será cobrado aos utilizadores a utilização de várias versões nem a reabertura do produto dentro do período de 24 horas estipulado.

Por exemplo, a Patrícia abre e inicia sessão no AutoCAD entre as 8:00 e as 17:00 de segunda-feira. Como tal, são cobrados 7 tokens à sua equipa. Na terça-feira, a Patrícia abre e utiliza o AutoCAD entre as 07:00 e as 17:00. Isto significa que, às 8:00, são cobrados 7 tokens à respetiva equipa. Às 17:00 fecha o AutoCAD e não volta a abri-lo durante o resto da semana. Apenas serão cobrados esses dois dias de utilização.

Produtos e serviços cobrados por resultado

Será cobrada uma taxa variável aos utilizadores com base no tipo de resultado (por exemplo, renderizar uma imagem no Revit).

Consulte as taxas de cada produto e serviço disponível com a opção Flex.