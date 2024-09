O AEC Collection inclui software de BIM e CAD, incluindo o Revit, o Civil 3D e o AutoCAD, bem como um ambiente comum de dados baseado na nuvem que permite aos projetistas, engenheiros e empreiteiros realizar, de forma eficaz, projetos de construção e infraestruturas de elevada qualidade. As ferramentas avançadas de projeção concetual ajudam os profissionais do AEC a concretizar o objetivo do projeto, enquanto as soluções de projeção baseadas em modelos aceleram os processos de projeto e suportam fluxos de trabalho integrados para coordenação multidisciplinar. As ferramentas de análise e otimização melhoram a qualidade do projeto e asseguram a possibilidade de construção. A coordenação da construção e a simulação do calendário ajudam a reduzir os custos e a minimizar os problemas de coordenação no terreno durante a construção. Com o AEC Collection, as equipas podem criar de forma inovadora, explorar as diferentes possibilidades e construir com confiança.