Se a sua subscrição tiver a renovação automática associada, basta verificar se a renovação automática está ativada e se o método de pagamento está correto na Autodesk Account.

Se a sua subscrição não tiver a renovação automática ativada, terá de renovar manualmente. Antes de a data de validade expirar, serão enviados lembretes de renovação por e-mail ao gestor de contratos. Se for possível renovar a subscrição online, aceda à sua conta para renovar a partir de 90 dias antes de a subscrição expirar.

Se tiver dúvidas no momento da renovação, fale com o seu representante de vendas sobre as opções disponíveis, incluindo adicionar postos, alinhar as datas de faturação da subscrição, atualizar para um plano Premium ou mudar para uma coleção de indústria.

Para obter ajuda com a renovação, contacte o seu representante de vendas ou preencha o nosso formulário para que possamos entrar em contacto consigo.