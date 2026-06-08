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y entretenimiento
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Autodesk Fusion Design Extension, anteriormente conocido como Fusion 360 Product Design Extension, es un conjunto de herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D. Permite un enfoque automatizado para la manufactura de diseños de productos complejos. Accede a configuraciones inteligentes de funciones para mejorar el rendimiento del producto. Aplica las guías para preparar tus diseños para la manufactura.
Mejora el rendimiento y la estética de tus productos. Controla fácilmente la geometría compleja.
Céntrese en la función y la estética con herramientas que aceleran el proceso de cambio de diseño del producto.
Prepara diseños 3D para la planta de producción con características integradas preparadas para la manufactura.
Funcionalidad preparada para la manufactura
Mejora el proceso de desarrollo de productos con funciones preparadas para la manufactura.
Automatización basada en características
Dedica más tiempo al diseño de productos con acceso a herramientas especializadas para tu industria.
Patrones geométricos
Aplica patrones geométricos altamente personalizables con objetos definidos por el usuario o predefinidos.
Reticulado volumétrico
Modifica cuerpos sólidos o de malla existentes para crear reticulados volumétricos complejos que alteren la forma y la apariencia de un diseño.
Suscripción de 1 año: automatiza la geometría compleja para mejorar el desempeño y la estética de tus productos. Requiere una suscripción a Fusion.
Suscripción de 1 mes: automatiza la geometría compleja para mejorar el desempeño y la estética de tus productos. Requiere una suscripción a Fusion.
Pasa del diseño a la manufactura más rápido con la única plataforma CAD, CAM, CAE y PCB todo en uno en la nube.
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Autodesk Fusion Design Extension, anteriormente conocido como Fusion 360 Product Design Extension, brinda una suite de herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican la creación de productos complejos. Con características inteligentes y orientación automatizada, ayuda a mejorar el rendimiento del producto y a preparar los diseños para la manufactura. Se requiere una suscripción existente a Autodesk Fusion y la extensión para acceder a estas características.
Sí, la funcionalidad incluida en Autodesk Fusion Design Extension se incluye en Autodesk Fusion for Design, junto con Autodesk Fusion Simulation Extension y Autodesk Fusion Manage. Si actualmente no tienes una suscripción a Autodesk Fusion y necesitas funciones avanzadas de diseño, considera la opción de Autodesk Fusion for Design.
Autodesk Fusion Design Extension mejora los flujos de trabajo de diseño al agregar herramientas avanzadas centradas en el modelado, la automatización y la viabilidad de manufactura que optimizan y elevan todo el proceso de desarrollo de productos. También mejora los flujos de trabajo al permitir un enfoque automatizado para crear diseños de productos complejos, donde ofrece una configuración inteligente de las funciones y una guía que aumenta la eficiencia del modelado y reduce las rectificaciones manuales. Haz clic aquí para descargar una versión de prueba gratuita o actívala directamente en Fusion siguiendo estos pasos.
Autodesk Fusion Design Extension proporciona acceso a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten un enfoque automatizado para crear diseños de productos complejos, incluidas las siguientes:
Funcionalidad preparada para la manufactura
Automatización basada en características
Reticulado avanzado
Patrones geométricos
Descubre cómo puedes llevar tus flujos de trabajo de Fusion existentes al siguiente nivel con una prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension.
Si ya tienes una suscripción de Autodesk Fusion, puedes acceder a una prueba de14 días de Autodesk Fusion Design Extension aquí. Si aún no tienes una suscripción de Autodesk Fusion, descarga una versión de prueba gratuita para obtener acceso completo a todas las características durante 30 días.
Sí. Se requiere un suscripción a Autodesk Fusion para acceder a Autodesk Fusion for Design Extension. Si ya dispones de una suscripción de Autodesk Fusion, puedes suscribirte a la extensión de diseño aquí. Si actualmente no tienes una suscripción de Autodesk Fusion, considera suscribirte a Autodesk Fusion for Design para acceder a herramientas avanzadas de modelado, diseño generativo, simulación, administración integrada de datos y más.
Sí. Autodesk Fusion Design Extension ayuda a fortalecer los flujos de trabajo de manufactura al garantizar que las piezas se diseñen teniendo en cuenta la producción desde el comienzo. Ofrece funcionalidades preparadas para la manufactura, que incluyen la automatización basada en funciones, los patrones geométricos, las reglas de diseño en plástico y pautas que mejoran la factibilidad de manufactura y reducen los problemas de producción en fases posteriores. Debido a que automatiza tareas de modelado complejas e incorpora consejos de diseño basados en reglas, la extensión produce modelos más limpios y coherentes que fluyen de manera más eficiente en las etapas de CAM y fabricación, lo que, en última instancia, ayuda a los equipos a reducir las rectificaciones, reducir los costos de manufactura y optimizar los flujos de trabajo de principio a fin.
Autodesk Fusion Design Extension es ideal para los usuarios que necesitan herramientas avanzadas de ingeniería, modelos de superficie complejos, validación de simulaciones o funciones preparadas para la manufactura más allá de las funciones estándar de Autodesk Fusion.
Autodesk Fusion Design Extension desbloquea funciones avanzadas de diseño y modelado 3D directamente en Autodesk Fusion, como la automatización basada en características, la funcionalidad preparada para la manufactura, las estructuras reticulares avanzadas y los patrones geométricos. El acceso a esta funcionalidad es perfecto con una suscripción de extensión si tienes una suscripción a Autodesk Fusion. No se necesitan complementos ni extensiones externos. Consulta las opciones de precios aquí.
Se ofrece un suscripción a Autodesk Fusion Design Extension por
Autodesk Fusion Design Extension admite geometría compleja porque agrega herramientas de modelado avanzadas que incluyen patrones geométricos, estructuras volumétricas y conversión de malla orgánica que permiten a los diseñadores crear formas que superan las capacidades de los CAD estándar. Estas herramientas automatizan la generación de estructuras y patrones complejos, lo que facilita la creación de diseños altamente detallados, de rendimiento optimizado y de fabricación viable sin pasos de modelado manuales que consumen mucho tiempo.
Las tareas de diseño clave que más se benefician de Autodesk Fusion Design Extension son las siguientes:
Modelado 3D complejo: la extensión de diseño proporciona funciones de modelado complejas que ayudan a los diseñadores a crear formas avanzadas, detalles intrincados y geometría de productos altamente refinada, todo dentro de un entorno de modelado unificado.
Diseño de piezas de plástico y moldes de inyección: incluye reglas para plásticos, herramientas de diseño para plásticos y asesores de diseño que automatizan y ofrecen orientación en las tareas relacionadas con viabilidad de fabricación, especialmente para las piezas moldeadas por inyección.
Creación de patrones geométricos y reticulado: los diseñadores se benefician de los patrones geométricos avanzados y la generación de reticulados volumétricos, lo que permite la creación eficiente de estructuras livianas, texturas de agarre, patrones de ventilación y otras características repetidas o complejas.
Ajustes de diseño automatizados e inteligentes: las tareas que antes requerían muchos pasos manuales, como modificar la finalidad del diseño, actualizar variantes o aplicar una lógica de características consistente, se aceleran a través de la automatización y la guía de diseño inteligente.
Preparación del diseño para la manufactura: Design Extension ofrece estrategias de diseño y comprobaciones automatizadas preparadas para la manufactura que mejoran la calidad del diseño, reducen los problemas posteriores y garantizan la preparación en la planta de producción.
Mejora tu proceso de diseño con una prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension.