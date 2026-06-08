Autodesk Fusion Design Extension proporciona acceso a herramientas avanzadas de modelado y diseño 3D que simplifican el proceso de desarrollo de productos y permiten un enfoque automatizado para crear diseños de productos complejos, incluidas las siguientes:

Funcionalidad preparada para la manufactura

Automatización basada en características

Reticulado avanzado

Patrones geométricos

Descubre cómo puedes llevar tus flujos de trabajo de Fusion existentes al siguiente nivel con una prueba gratuita de Autodesk Fusion Design Extension.