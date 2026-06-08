Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Fusion for Design es un paquete de software especial que combina las funciones principales incluidas en una suscripción de Autodesk Fusion con las herramientas profesionales incluidas en Fusion Design Extension, Fusion Simulation Extension y Fusion Manage, a un precio más competitivo que comprar cada una de ellas por separado.
Accede a herramientas de modelado y diseño 3D, incluido el diseño generativo, que están preparadas para manufactura y automatizan los procesos de diseño.
Proporciona a los equipos una gestión unificada de los datos y el ciclo de vida del producto para tomar decisiones más inteligentes, mejorar la colaboración y acelerar el desarrollo.
Investiga el rendimiento y la viabilidad de manufactura del diseño con la simulación integrada.
Habilita las actualizaciones multiusuario en tiempo real con herramientas colaborativas de edición de propiedades y listas de materiales. Mantén listas de materiales completas con información para la compra, el ensamblaje, la planificación de la producción, la fabricación y mucho más.
Administra los flujos de trabajo de cambios y versiones de manera eficiente con procesos automatizados, incluidas las solicitudes, las órdenes de cambio, las tareas de cambio, las aprobaciones y los informes de problemas. Obtén una capacidad de seguimiento completa de las causas raíz y documentación para auditorías.
Mantén a los equipos alineados y productivos con alertas automatizadas en tiempo real y seguimiento del estado de nuevas tareas, acciones pendientes y cambios en los datos de productos. Agiliza la toma de medidas y aumenta la visibilidad de las actualizaciones de proyectos en toda la organización.
Diseño mecánico
El diseño paramétrico y el modelado directo (inglés) permiten realizar cambios de diseño rápidos y eficientes, con actualizaciones del diseño automáticas que se adaptan a las necesidades de manufactura.
Modelado asociativo
Automatiza la preparación de modelos 2D y 3D (inglés) para que la manufactura comience antes, con potentes flujos de trabajo para crear calibradores, accesorios y mucho más.
Automatización del diseño
Automatiza la creación de dibujos 2D (inglés) y hojas de distribución de manufactura (inglés) y compártelos de forma segura con tu equipo para mantener a todos informados y conectados.
Conceptos básicos sobre el diseño de productos
Crea modelos CAD paramétricos con herramientas de diseño sofisticadas y creación automatizada de características, mientras utilizas pautas basadas en materiales sobre las opciones de diseño.
Diseño generativo
Los resultados de diseño generativo obtenidos a partir de parámetros especificados por el usuario pueden ayudarte a descubrir la reducción de peso y las mejoras de rendimiento.
Validación del diseño
Optimiza el rendimiento y la viabilidad de manufactura de las piezas con información de simulación visual de análisis como FEA, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más.
CAPACIDADES AVANZADAS DE DATOS Y SIMULACIÓN
Eficaces herramientas de diseño, simulación y administración del ciclo de vida para ingenieros, diseñadores y equipos que trabajan en diseños complejos y de alto rendimiento.
Ve más allá de CAD con herramientas de diseño avanzadas:
Prueba Autodesk Fusion for Design gratis durante 30 días
FUNDAMENTOS BÁSICOS
Funciones básicas integradas de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM en la nube, ideales para diseñadores, ingenieros, mecanizadores y equipos que trabajan en todo el ciclo de vida de desarrollo de productos.
Incluye:
Prueba Autodesk Fusion gratis durante 30 días
Conéctate con un experto para obtener más información sobre las ventajas de las herramientas profesionales de diseño y simulación con Autodesk Fusion for Design, nuestra oferta de mayor valor para obtener Fusion, Fusion Design Extension, Fusion Simulation Extension y Fusion Manage.
Completa este formulario para ver cómo las herramientas avanzadas de modelado, simulación y gestión de cambios pueden acelerar tu proceso de diseño.
Autodesk Fusion for Design acelera la creación de diseños de alta calidad con funciones avanzadas de modelado, automatización, simulación ygestión de datos integrada. Proporciona a diseñadores e ingenieros herramientas para el modelado 3D complejo, el diseño generativo, la automatización del diseño y los flujos de trabajo especializados para la manufactura, todo dentro de una plataforma unificada. Fusion for Design agiliza la colaboración, reduce las repeticiones del trabajo y ayuda a los equipos a lanzar al mercado mejores productos en menos tiempo.
Sí, Autodesk Fusion for Design incluye acceso a las funciones de Autodesk Fusion Manage para PLM integrada, incluidas la gestión de listas de materiales (inglés), la gestión de cambios y versiones, la gestión de tareas y mucho más.
Con la gestión de datos integrada, la PLM integrada (inglés) y las herramientas de colaboración, Autodesk Fusion for Design unifica los datos para ayudar a los equipos a tomar decisiones más inteligentes, colaborar más fácilmente y desarrollar productos con mayor rapidez.
Autodesk Fusion for Design incluye funciones de PLM integrada para impulsar la eficiencia y la colaboración, entre las que se incluyen:
Gestión de listas de materiales
Gestión de cambios y versiones
Gestión de tareas
Colaboración con proveedores
Gestión de calidad
Introducción de productos nuevos
Administración de la cartera de productos
Gestión de requisitos
Biblioteca de plantillas de proceso
Editor de configuración visual
Paneles y KPI
Habla con un experto para conversar sobre cómo las funciones de PLM integrada de Autodesk Fusion pueden ayudar a unificar tus datos y acelerar el proceso de desarrollo de productos de tu equipo.
Sí, con Autodesk Fusion for Design, obtendrás acceso al diseño generativo, así como a los tipos de estudio de simulación (inglés), incluidos el estructural, el térmico, el de moldeado por inyección, etc. Inicia una prueba gratis hoy mismo durante 30 días.
Autodesk Fusion for Design incluye herramientas avanzadas de edición de malla y elaboración de superficies, así como reglas de plástico adicionales para los diseños.
No, Autodesk Fusion for Design es una oferta completa que incluye Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension, Autodesk Fusion Simulation Extension y Autodesk Fusion Manage. Inicia una prueba gratis hoy mismo durante 30 días.
Autodesk Fusion for Design está disponible por
Sí, Autodesk Fusion es una oferta de suscripción diferente de Autodesk Fusion for Design. Si necesitas acceder a herramientas avanzadas de modelado 3D y herramientas de simulación, junto con PLM integrada para tu equipo, considera la posibilidad de suscribirte a Autodesk Fusion for Design. Inicia una prueba gratis hoy mismo durante 30 días.
Sí, la prueba gratuita de 30 días de Autodesk Fusion incluye acceso a todas las funciones incluidas en Autodesk Fusion for Design, excepto las funciones de PLM integrada. Ponte en contacto con un experto para que te explique de qué forma las funciones de PLM integrada de Autodesk Fusion pueden satisfacer tus necesidades.
Autodesk Fusion for Design está pensado para organizaciones que desean aumentar la innovación, reducir los costos de desarrollo y comenzar a manufacturar más rápido. Estas empresas suelen contar con ingenieros y diseñadores encargados de diseñar y validar un producto.
Autodesk ofrece una amplia gama de extensiones de Autodesk Fusion que desbloquean más funciones del producto principal Autodesk Fusion. Autodesk Fusion for Design es diferente en cuanto a que combina varias extensiones en una sola suscripción para proporcionar una solución integrada para el desarrollo de productos. Una suscripción a la oferta de Fusion for Design incluye Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension, Autodesk Fusion Simulation Extension Y Autodesk Fusion Manage a un precio con descuento. Estas funciones combinadas te permiten dar vida a tus productos con el modelado 3D avanzado, el diseño generativo intuitivo, la simulación para analizar el rendimiento y la viabilidad de manufactura de los productos, y la gestión de datos en todos los departamentos y áreas geográficas de tu empresa.
Los clientes pueden suscribirse a Autodesk Fusion for Design durante 1 año o 3 años. El período más largo, el de 3 años, permite a los clientes congelar el precio y obtener el máximo rendimiento de la inversión. Consulta las opciones de suscripción aquí.
Las simulaciones disponibles en Autodesk Fusion for Design son idénticas a las simulaciones a las que se puede acceder a través de una suscripción solo a Simulation Extension. Esto incluye una amplia gama de simulaciones, como refrigeración electrónica, tensión estática, tensión estática no lineal, simulación de eventos cuasi estáticos, simulación de eventos dinámicos, frecuencias modales, optimización de formas, pandeo estructural, análisis térmico, análisis de tensión térmica y moldeado por inyección de plástico. También se incluye el diseño generativo.
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With this 4 for 3 Fusion subscription offer, customers save 25% instantly off the Autodesk global suggested retail price (SRP), excluding taxes, when purchasing increments of four (4) 1-year subscriptions to Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing, and Autodesk Fusion for Design.
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This offer is available for commercial copies only from 2/7/2025 through 1/31/2027, may not be combined with other rebates or promotions and is void where prohibited or restricted by law. This offer cannot be combined with any conditions or discounts provided by Autodesk to contracted accounts, including but not limited to: accounts with enterprise business agreements, volume purchase agreements, or accounts purchasing extra territory rights. If applicable, this offer cannot be combined with the government customer discount program.
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