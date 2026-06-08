AUTODESK FUSION FOR DESIGN

Amplía tu equipo con las funciones integradas de diseño, simulación y gestión de datos

Acelera el proceso de desarrollo de productos de tu equipo con modelado avanzado, simulación, gestión de datos integrada y PLM integrado.

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Descripción general de Fusion for Design (video: 1:47 min)

¿Qué es Autodesk Fusion for Design?

Autodesk Fusion for Design es un paquete de software especial que combina las funciones principales incluidas en una suscripción de Autodesk Fusion con las herramientas profesionales incluidas en Fusion Design Extension, Fusion Simulation Extension y Fusion Manage, a un precio más competitivo que comprar cada una de ellas por separado.

 

¿Por qué suscribirte a la oferta de Autodesk Fusion for Design?

Herramientas avanzadas y automatización

Accede a herramientas de modelado y diseño 3D, incluido el diseño generativo, que están preparadas para manufactura y automatizan los procesos de diseño.

 

Gestión de datos incorporada y PLM integrado

Proporciona a los equipos una gestión unificada de los datos y el ciclo de vida del producto para tomar decisiones más inteligentes, mejorar la colaboración y acelerar el desarrollo.

 

Mejorar y validar el rendimiento del diseño

Investiga el rendimiento y la viabilidad de manufactura del diseño con la simulación integrada.

 

Funciones integradas de gestión de datos y PLM

Gestión de listas de materiales

Habilita las actualizaciones multiusuario en tiempo real con herramientas colaborativas de edición de propiedades y listas de materiales. Mantén listas de materiales completas con información para la compra, el ensamblaje, la planificación de la producción, la fabricación y mucho más.

 

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Gestión de cambios y versiones

Administra los flujos de trabajo de cambios y versiones de manera eficiente con procesos automatizados, incluidas las solicitudes, las órdenes de cambio, las tareas de cambio, las aprobaciones y los informes de problemas. Obtén una capacidad de seguimiento completa de las causas raíz y documentación para auditorías. 

 

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Gestión de tareas

Mantén a los equipos alineados y productivos con alertas automatizadas en tiempo real y seguimiento del estado de nuevas tareas, acciones pendientes y cambios en los datos de productos. Agiliza la toma de medidas y aumenta la visibilidad de las actualizaciones de proyectos en toda la organización. 

 

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Funciones adicionales de Fusion for Design

La imagen muestra una herramienta eléctrica diseñada con Fusion

Diseño mecánico

Modelado paramétrico

El diseño paramétrico y el modelado directo (inglés) permiten realizar cambios de diseño rápidos y eficientes, con actualizaciones del diseño automáticas que se adaptan a las necesidades de manufactura.

 

La imagen muestra accesorios de mecanizado diseñados con Fusion

Modelado asociativo

Diseño para manufactura

Automatiza la preparación de modelos 2D y 3D (inglés) para que la manufactura comience antes, con potentes flujos de trabajo para crear calibradores, accesorios y mucho más.

 

La imagen muestra un dibujo 2D creado con Fusion

Automatización del diseño

Dibujos de ingeniería

Automatiza la creación de dibujos 2D (inglés) y hojas de distribución de manufactura (inglés) y compártelos de forma segura con tu equipo para mantener a todos informados y conectados.

 

Conceptos básicos sobre el diseño de productos

Herramientas de modelado inteligentes

Crea modelos CAD paramétricos con herramientas de diseño sofisticadas y creación automatizada de características, mientras utilizas pautas basadas en materiales sobre las opciones de diseño. 

 

Diseño generativo

Resultados basados en el rendimiento

Los resultados de diseño generativo obtenidos a partir de parámetros especificados por el usuario pueden ayudarte a descubrir la reducción de peso y las mejoras de rendimiento.

 

Validación del diseño

Simulaciones centradas en la precisión

Optimiza el rendimiento y la viabilidad de manufactura de las piezas con información de simulación visual de análisis como FEA, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más.

 

Planes y precios de Autodesk Fusion para diseño y manufactura

CAPACIDADES AVANZADAS DE DATOS Y SIMULACIÓN

Autodesk Fusion for Design

Eficaces herramientas de diseño, simulación y administración del ciclo de vida para ingenieros, diseñadores y equipos que trabajan en diseños complejos y de alto rendimiento.

 

Ve más allá de CAD con herramientas de diseño avanzadas:

  • 10 tipos de simulación adicionales
  • Tecnología de diseño generativo
  • Edición avanzada de mallas y elaboración de superficies
  • Reglas plásticas adicionales para diseños
  • Gestión integrada del ciclo de vida

Prueba Autodesk Fusion for Design gratis durante 30 días

 

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FUNDAMENTOS BÁSICOS

Autodesk Fusion

Funciones básicas integradas de CAD, CAM, CAE, PCB y PDM en la nube, ideales para diseñadores, ingenieros, mecanizadores y equipos que trabajan en todo el ciclo de vida de desarrollo de productos.

 

Incluye:

  • CAD + CAM totalmente integrados
  • Colaboración de equipos en tiempo real
  • Diseño de circuitos impresos junto con creación de piezas mecánicas
  • Automatización de dibujos y configuraciones de diseño

 

Prueba Autodesk Fusion gratis durante 30 días

 

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Conéctate con un experto para obtener más información sobre las ventajas de las herramientas profesionales de diseño y simulación con Autodesk Fusion for Design, nuestra oferta de mayor valor para obtener Fusion, Fusion Design Extension, Fusion Simulation Extension y Fusion Manage.

 

Completa este formulario para ver cómo las herramientas avanzadas de modelado, simulación y gestión de cambios pueden acelerar tu proceso de diseño.

Preguntas frecuentes

¿Qué es Autodesk Fusion for Design?

Autodesk Fusion for Design acelera la creación de diseños de alta calidad con funciones avanzadas de modelado, automatización, simulación ygestión de datos integrada. Proporciona a diseñadores e ingenieros herramientas para el modelado 3D complejo, el diseño generativo, la automatización del diseño y los flujos de trabajo especializados para la manufactura, todo dentro de una plataforma unificada. Fusion for Design agiliza la colaboración, reduce las repeticiones del trabajo y ayuda a los equipos a lanzar al mercado mejores productos en menos tiempo.

¿Se puede integrar Autodesk Fusion for Design con Fusion Manage para flujos de trabajo de PLM?

Sí, Autodesk Fusion for Design incluye acceso a las funciones de Autodesk Fusion Manage para PLM integrada, incluidas la gestión de listas de materiales (inglés), la gestión de cambios y versiones, la gestión de tareas y mucho más.

¿Cómo mejora Autodesk Fusion for Design la colaboración entre los equipos?

Con la gestión de datos integrada, la PLM integrada (inglés) y las herramientas de colaboración, Autodesk Fusion for Design unifica los datos para ayudar a los equipos a tomar decisiones más inteligentes, colaborar más fácilmente y desarrollar productos con mayor rapidez.

¿Qué funciones de PLM integrada incluye Autodesk Fusion for Design?

Autodesk Fusion for Design incluye funciones de PLM integrada para impulsar la eficiencia y la colaboración, entre las que se incluyen:

  • Gestión de listas de materiales 

  • Gestión de cambios y versiones

  • Gestión de tareas 

  • Colaboración con proveedores

  • Gestión de calidad 

  • Introducción de productos nuevos

  • Administración de la cartera de productos 

  • Gestión de requisitos

  • Biblioteca de plantillas de proceso 

  • Editor de configuración visual

  • Paneles y KPI 

Habla con un experto para conversar sobre cómo las funciones de PLM integrada de Autodesk Fusion pueden ayudar a unificar tus datos y acelerar el proceso de desarrollo de productos de tu equipo.

¿Autodesk Fusion for Design incluye diseño generativo y simulación?

Sí, con Autodesk Fusion for Design, obtendrás acceso al diseño generativo, así como a los tipos de estudio de simulación (inglés), incluidos el estructural, el térmico, el de moldeado por inyección, etc. Inicia una prueba gratis hoy mismo durante 30 días.

¿Qué herramientas de diseño hay en Autodesk Fusion for Design?

Autodesk Fusion for Design incluye herramientas avanzadas de edición de malla y elaboración de superficies, así como reglas de plástico adicionales para los diseños.

¿Necesito una suscripción independiente a Autodesk Fusion for Design?

¿Cuánto cuesta Autodesk Fusion for Design?

Autodesk Fusion for Design está disponible por al mes y se paga anualmente. Consulta las opciones de precios aquí.

¿Autodesk Fusion for Design es diferente de Fusion?

Sí, Autodesk Fusion es una oferta de suscripción diferente de Autodesk Fusion for Design. Si necesitas acceder a herramientas avanzadas de modelado 3D y herramientas de simulación, junto con PLM integrada para tu equipo, considera la posibilidad de suscribirte a Autodesk Fusion for Design. Inicia una prueba gratis hoy mismo durante 30 días.

¿Hay alguna versión de prueba de Autodesk Fusion for Design?

Sí, la prueba gratuita de 30 días de Autodesk Fusion incluye acceso a todas las funciones incluidas en Autodesk Fusion for Design, excepto las funciones de PLM integrada. Ponte en contacto con un experto para que te explique de qué forma las funciones de PLM integrada de Autodesk Fusion pueden satisfacer tus necesidades.

¿Quién utiliza Autodesk Fusion for Design?

Autodesk Fusion for Design está pensado para organizaciones que desean aumentar la innovación, reducir los costos de desarrollo y comenzar a manufacturar más rápido. Estas empresas suelen contar con ingenieros y diseñadores encargados de diseñar y validar un producto.

¿En qué se diferencia Autodesk Fusion for Design de Fusion Manufacturing Extension?

Autodesk ofrece una amplia gama de extensiones de Autodesk Fusion que desbloquean más funciones del producto principal Autodesk Fusion. Autodesk Fusion for Design es diferente en cuanto a que combina varias extensiones en una sola suscripción para proporcionar una solución integrada para el desarrollo de productos. Una suscripción a la oferta de Fusion for Design incluye Autodesk Fusion, Autodesk Fusion Design Extension, Autodesk Fusion Simulation Extension Y Autodesk Fusion Manage a un precio con descuento. Estas funciones combinadas te permiten dar vida a tus productos con el modelado 3D avanzado, el diseño generativo intuitivo, la simulación para analizar el rendimiento y la viabilidad de manufactura de los productos, y la gestión de datos en todos los departamentos y áreas geográficas de tu empresa.

¿Qué opciones de suscripción hay disponibles?

Los clientes pueden suscribirse a Autodesk Fusion for Design durante 1 año o 3 años. El período más largo, el de 3 años, permite a los clientes congelar el precio y obtener el máximo rendimiento de la inversión. Consulta las opciones de suscripción aquí.

¿Qué simulaciones se incluyen al acceder a Simulation Extension en la oferta de Autodesk Fusion for Design?

Las simulaciones disponibles en Autodesk Fusion for Design son idénticas a las simulaciones a las que se puede acceder a través de una suscripción solo a Simulation Extension. Esto incluye una amplia gama de simulaciones, como refrigeración electrónica, tensión estática, tensión estática no lineal, simulación de eventos cuasi estáticos, simulación de eventos dinámicos, frecuencias modales, optimización de formas, pandeo estructural, análisis térmico, análisis de tensión térmica y moldeado por inyección de plástico. También se incluye el diseño generativo.

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Terms and Conditions

Autodesk online store promotion:

 

With this 4 for 3 Fusion subscription offer, customers save 25% instantly off the Autodesk global suggested retail price (SRP), excluding taxes, when purchasing increments of four (4) 1-year subscriptions to Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing, and Autodesk Fusion for Design.

 

AUTODESK RESERVES THE RIGHT TO CANCEL, SUSPEND OR MODIFY PART OF, OR THIS ENTIRE PROMOTION, AT ANY TIME WITHOUT NOTICE, FOR ANY REASON IN ITS SOLE DISCRETION. PRICES FOR AUTODESK SOFTWARE ARE SUBJECT TO CHANGE.

 

This offer is available for commercial copies only from 2/7/2025 through 1/31/2027, may not be combined with other rebates or promotions and is void where prohibited or restricted by law. This offer cannot be combined with any conditions or discounts provided by Autodesk to contracted accounts, including but not limited to: accounts with enterprise business agreements, volume purchase agreements, or accounts purchasing extra territory rights. If applicable, this offer cannot be combined with the government customer discount program.

 

Autodesk makes software and services available on a licensed or subscription basis. Rights to install, access, or otherwise use Autodesk software and services (including free software or services) are limited to license rights and services entitlements expressly granted by Autodesk in the applicable license or service agreement and are subject to acceptance of and compliance with all terms and conditions of that agreement. When you subscribe to a plan, it may renew automatically for a fixed fee on a monthly or annual basis, subject to availability. All benefits and purchase options may not be available for all software or services in all languages and/or geographies. Access to cloud services requires an Internet connection and is subject to any geographical restrictions set forth in the terms of use.

 

Autodesk and Autodesk Fusion are registered trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. All other brand names, product names, or trademarks belong to their respective holders. Autodesk reserves the right to alter product and services offerings, and specifications and pricing at any time without notice, and is not responsible for typographical or graphical errors that may appear in this document.