AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Fusion Contributor es un nivel de acceso para que las partes interesadas colaboren de forma segura en el desarrollo de productos en Fusion compartiendo diseños y revisando y administrando proyectos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los equipos internos y los socios externos pueden participar en los flujos de trabajo y mantenerse informados, todo sin necesidad de permisos de creación.
Los usuarios de Fusion Contributor que trabajan con Fusion Manage pueden ver los datos de gestión del ciclo de vida del producto, crear informes y contribuir a los flujos de trabajo.
Al optimizar la colaboración y proporcionar un acceso seguro y en tiempo real a los datos críticos del proyecto, Fusion Contributor garantiza que tus equipos puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes e impulsar la innovación.
Administra, accede y comparte archivos de forma segura con partes interesadas internas y externas. Mira y revisa los diseños al instante.
Centraliza todos los cambios de diseño, comentarios y marcas de revisión realizados por varios equipos para ver fácilmente cómo avanza el proyecto.
Accede a los detalles del proyecto y colabora en cualquier lugar y en cualquier momento desde un navegador web o un dispositivo móvil para mantenerte al día.
Almacena y administra versiones de todos los datos del proyecto, incluidos diseños, hojas de cálculo y documentos.
Utiliza y edita la información de las listas de materiales de los productos para colaborar con las partes interesadas en etapas previas y posteriores.
Realiza un seguimiento de las revisiones del diseño con anotaciones, marcas de revisión y comentarios desde cualquier dispositivo.
Busca los datos que necesites y consulta los resultados instantáneos para seleccionar y ver lo que necesitas en el momento preciso.
Accede a los datos, los elementos, los procesos de negocio, las listas de materiales, los archivos de proyectos, los documentos y los registros pertinentes para mantenerte informado.
Participa en los flujos de trabajo de los procesos comerciales como revisor o aprobador, realiza un seguimiento diligente de las tareas y los plazos asignados, y extrae información valiosa de informes y gráficos.
Revisa los archivos adjuntos, proporciona comentarios mediante marcas de revisión y comunícate con las partes interesadas dentro de Fusion Manage, lo que minimiza la dependencia del correo electrónico y la confusión entre versiones.
Recibe notificaciones en tiempo real sobre nuevas tareas, acciones pendientes o cambios en los datos de los productos para estar al día de las actualizaciones de los proyectos.
– Michael DiTullo, fundador y director creativo, Michael DiTullo, LLC