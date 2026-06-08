AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Conéctate, comunícate y colabora con Fusion Contributor

Trabaja de forma más inteligente y mejora la colaboración simplificando la participación de equipos internos y externos.

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¿Qué es Autodesk Fusion Contributor?

Fusion Contributor es un nivel de acceso para que las partes interesadas colaboren de forma segura en el desarrollo de productos en Fusion compartiendo diseños y revisando y administrando proyectos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los equipos internos y los socios externos pueden participar en los flujos de trabajo y mantenerse informados, todo sin necesidad de permisos de creación.

Los usuarios de Fusion Contributor que trabajan con Fusion Manage pueden ver los datos de gestión del ciclo de vida del producto, crear informes y contribuir a los flujos de trabajo.

Al optimizar la colaboración y proporcionar un acceso seguro y en tiempo real a los datos críticos del proyecto, Fusion Contributor garantiza que tus equipos puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes e impulsar la innovación.

Beneficios de Autodesk Fusion Contributor

Conecta con equipos internos y proveedores externos

Administra, accede y comparte archivos de forma segura con partes interesadas internas y externas. Mira y revisa los diseños al instante.

 

Comunica el progreso de tu diseño

Centraliza todos los cambios de diseño, comentarios y marcas de revisión realizados por varios equipos para ver fácilmente cómo avanza el proyecto.

 

Colabora sin limitaciones desde cualquier lugar

Accede a los detalles del proyecto y colabora en cualquier lugar y en cualquier momento desde un navegador web o un dispositivo móvil para mantenerte al día.

 

Qué puedes hacer con Fusion Contributor para Fusion

Centraliza el acceso y la contribución de los datos

Almacena y administra versiones de todos los datos del proyecto, incluidos diseños, hojas de cálculo y documentos.

 

Colabora en listas de materiales (BOM)

Utiliza y edita la información de las listas de materiales de los productos para colaborar con las partes interesadas en etapas previas y posteriores.

 

Comentarios y marcas de revisión

Realiza un seguimiento de las revisiones del diseño con anotaciones, marcas de revisión y comentarios desde cualquier dispositivo.

 

Busca y encuentra

Busca los datos que necesites y consulta los resultados instantáneos para seleccionar y ver lo que necesitas en el momento preciso.

 

Qué puedes hacer con Fusion Contributor para Fusion Manage

Ver datos relevantes

Accede a los datos, los elementos, los procesos de negocio, las listas de materiales, los archivos de proyectos, los documentos y los registros pertinentes para mantenerte informado.

 

Participa en flujos de trabajo y obtén información

Participa en los flujos de trabajo de los procesos comerciales como revisor o aprobador, realiza un seguimiento diligente de las tareas y los plazos asignados, y extrae información valiosa de informes y gráficos.

 

Agrega marcas de revisión y colabora

Revisa los archivos adjuntos, proporciona comentarios mediante marcas de revisión y comunícate con las partes interesadas dentro de Fusion Manage, lo que minimiza la dependencia del correo electrónico y la confusión entre versiones.

 

Accede a las notificaciones

Recibe notificaciones en tiempo real sobre nuevas tareas, acciones pendientes o cambios en los datos de los productos para estar al día de las actualizaciones de los proyectos.

 

"Con la capacidad de tener un espacio de trabajo compartido, la naturaleza basada en la nube de Fusion permite fácilmente que la colaboración se produzca en todas las ubicaciones y que sea iterativa entre sí".

– Michael DiTullo, fundador y director creativo, Michael DiTullo, LLC

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Descubre cómo tu equipo puede trabajar de forma más inteligente y mejorar la colaboración simplificando la participación de los equipos internos y externos con el acceso de nivel Fusion Contributor para Fusion y Fusion Manage.

 

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