AUTODESK FUSION CONTRIBUTOR

Fusion Contributor es un nivel de acceso para que las partes interesadas colaboren de forma segura en el desarrollo de productos en Fusion compartiendo diseños y revisando y administrando proyectos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los equipos internos y los socios externos pueden participar en los flujos de trabajo y mantenerse informados, todo sin necesidad de permisos de creación.

Los usuarios de Fusion Contributor que trabajan con Fusion Manage pueden ver los datos de gestión del ciclo de vida del producto, crear informes y contribuir a los flujos de trabajo.

Al optimizar la colaboración y proporcionar un acceso seguro y en tiempo real a los datos críticos del proyecto, Fusion Contributor garantiza que tus equipos puedan tomar decisiones más rápidas e inteligentes e impulsar la innovación.