Autodesk Fusion para empresas emergentes

El Participante declara y garantiza que la información enviada a Autodesk como parte de su solicitud para el Programa es precisa y verdadera al momento de la presentación. Autodesk se reserva el derecho de suspender o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, a un Participante del Programa si este no cumple con los criterios de elegibilidad del Programa al momento de la presentación o no cumple con las Condiciones de uso de Autodesk disponibles aquí, según lo determine Autodesk a entera discreción.





Los Participantes que sean seleccionados para el Programa no podrán volver a presentar su solicitud después de completar el Programa o al ser dados de baja del Programa. El Programa solo está disponible para las empresas que cumplen los requisitos en función de los criterios de elegibilidad. El Programa no se ofrece a todas las empresas ni en todos los países; la disponibilidad puede variar.

El acceso al software de Autodesk o a los servicios basados en la nube proporcionados a través del Programa están sujetos a la aceptación y al cumplimiento de las Condiciones de uso de Autodesk. Es posible que no todos los beneficios estén disponibles para todos los servicios o el software en todos los idiomas o regiones geográficas.





Autodesk se reserva el derecho de cambiar el PSVP, las ofertas de productos y las especificaciones de los productos y de los servicios en cualquier momento sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores tipográficos, gráficos o de otra índole que pudiera contener este sitio.





Todos los precios son solo para fines de estimación. El PSVP no incluye impuestos ni ajustes de moneda. El distribuidor es quien determina el precio de venta real, que está sujeto a las fluctuaciones del tipo de cambio. Comunícate con tu representante o distribuidor de Autodesk para conocer los precios exactos en tu región.

"Participante" se refiere a cualquier empresa que pueda ser elegible para participar en el Programa o que esté participando actualmente en el Programa según los criterios de elegibilidad del Programa.





"Programa" se refiere al programa para empresas emergentes de Fusion 360.