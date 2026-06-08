Autodesk Fusion para empresas emergentes

Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Impulsa tu viaje empresarial con Autodesk Fusion, una solución de desarrollo de productos todo en uno sin igual, diseñada para empresas de diseño y manufactura elegibles. Desbloquea el acceso de 3 años por solo
Comienza a acelerar la innovación para tu empresa emergente con el software CAD, CAM, CAE y PCB integrado basado en la nube con Autodesk Fusion.
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Criterios de admisibilidad de Fusion para empresas emergentes*:
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Libera recursos para aumentar la capacidad con menos inversión en tiempo y capital con la automatización de diseño, electrónica y mecanizado.
Pasa del diseño a la manufactura más rápido con la única plataforma todo en uno de desarrollo de productos CAD, CAM, CAE y PCB en la nube: Autodesk Fusion.
Idea, crea, colabora y gestiona los procesos de desarrollo en una única solución con la nube y los datos en el centro.
– Gethin Roberts, fundador, ITERATE
– Ari Pinkas, cofundador y vicepresidente de Desarrollo de Negocios, Ora Graphene Audio
– Vincent Zhang, ingeniero de diseño industrial, EDGE Sound Research
Diseña productos con un conjunto completo de herramientas de modelado y explora muchas iteraciones de diseño rápidamente con el software CAD en la nube fácil de usar.
Produce piezas mecanizadas en CNC de alta calidad y fabrica por adición compilaciones mediante FFF o PBF para impresión 3D en metal.
Da vida a tus diseños con la automatización. Utiliza las funciones de diseño esquemático, diseño de circuitos impresos y enrutamiento integradas en Autodesk Fusion.
Usa herramientas de colaboración integradas en la nube para unir a los equipos y gestionar los datos de los productos. Conéctate con tus equipos, comunícate en tiempo real y centraliza la actividad del proyecto.
El Participante declara y garantiza que la información enviada a Autodesk como parte de su solicitud para el Programa es precisa y verdadera al momento de la presentación. Autodesk se reserva el derecho de suspender o eliminar, en cualquier momento y sin previo aviso, a un Participante del Programa si este no cumple con los criterios de elegibilidad del Programa al momento de la presentación o no cumple con las Condiciones de uso de Autodesk disponibles aquí, según lo determine Autodesk a entera discreción.
Los Participantes que sean seleccionados para el Programa no podrán volver a presentar su solicitud después de completar el Programa o al ser dados de baja del Programa. El Programa solo está disponible para las empresas que cumplen los requisitos en función de los criterios de elegibilidad. El Programa no se ofrece a todas las empresas ni en todos los países; la disponibilidad puede variar.
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"Participante" se refiere a cualquier empresa que pueda ser elegible para participar en el Programa o que esté participando actualmente en el Programa según los criterios de elegibilidad del Programa.
"Programa" se refiere al programa para empresas emergentes de Fusion 360.