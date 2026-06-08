Autodesk Fusion Simulation Extension permite que tu equipo analice el rendimiento de las piezas, la viabilidad de manufactura y las funciones de diseño generativo.

Los resultados del diseño generativo pueden ayudarte a descubrir la reducción de peso y las mejoras de rendimiento. Combina esto con tipos de estudio de simulación, como simulaciones estructurales, térmicas y explícitas, así como el moldeado por inyección, para obtener una comprensión integral de cómo se desempeñará el diseño 3D en condiciones reales antes de la manufactura.