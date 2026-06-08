Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Autodesk Fusion Simulation Extension permite que tu equipo analice el rendimiento de las piezas, la viabilidad de manufactura y las funciones de diseño generativo.
Los resultados del diseño generativo pueden ayudarte a descubrir la reducción de peso y las mejoras de rendimiento. Combina esto con tipos de estudio de simulación, como simulaciones estructurales, térmicas y explícitas, así como el moldeado por inyección, para obtener una comprensión integral de cómo se desempeñará el diseño 3D en condiciones reales antes de la manufactura.
Automatiza el rendimiento y reduce los costos de diseño con el diseño generativo. Minimiza los prototipos físicos con prototipos digitales utilizando herramientas de simulación.
Accede a tipos de estudio de simulación avanzados para validar el rendimiento del diseño en el mundo real mediante comparaciones de diseño lado a lado.
Utiliza la inteligencia artificial específica para los procesos de manufactura para ampliar rápidamente las opciones de diseño que van más allá de la imaginación humana.
—Stu Bowen, diseñador de economía circular y fundador, Lamina Flow
—Matt Hill, fundador y director ejecutivo, Evolve
—Carl Budd, gerente de Ingeniería, Moose Toys
Simula grandes comportamientos de cambio de deformación, movimiento, contacto y carga en materiales no lineales.
Desarrolla y perfecciona los diseños para evitar errores estructurales con información como el multiplicador de pandeo crítico.
Predice cómo las fuerzas que dependen del tiempo influyen en el rendimiento del diseño 3D.
Inspecciona los efectos de la vibración libre natural en la pieza o ensamblaje para perfeccionar el diseño.
Descubre cómo el diseño de piezas influye en la viabilidad de manufactura y la calidad de las piezas moldeadas por inyección de plástico.
Identifica el riesgo de fallas de componentes y piezas electrónicas debido al sobrecalentamiento en los ensamblajes de circuitos impresos.
Explora múltiples resultados que cumplen tus especificaciones de diseño a la vez que reducen el peso y mejoran el rendimiento.
Traza la transferencia de calor y las tensiones inducidas por la temperatura con simulaciones de esfuerzo térmico y de estado térmico fijo.
Suscripción de 1 año: optimiza el diseño y el rendimiento de las piezas con soluciones en la nube ilimitadas para diseño generativo, CEF, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más. Requiere una suscripción a Fusion.
Suscripción de 1 mes: optimiza el diseño y el rendimiento de las piezas con soluciones en la nube ilimitadas para diseño generativo, CEF, refrigeración electrónica, moldeado por inyección y mucho más. Requiere una suscripción a Fusion.
Pasa del diseño a la manufactura más rápido con la única plataforma CAD, CAM, CAE y PCB todo en uno en la nube.
Ponte en contacto con un representante para hablar sobre Autodesk Fusion y encontrar la solución que mejor se adapte a las necesidades de desarrollo de productos de tu empresa.
Fusion Simulation Extension es una extensión de Autodesk Fusion que ofrece acceso a tecnologías de simulación avanzadas con el fin de analizar el rendimiento y la viabilidad de manufactura del producto antes de la producción. Amplía las funciones de simulación integradas de Fusion con otros tipos de estudio, como el de el esfuerzo no lineal, la simulación de eventos, el pandeo estructural, los estudios térmicos y la simulación de moldeado por inyección, todo esto a través de solucionadores basados en la nube. Pruébalo gratis hoy mismo.
Fusion Simulation Extension está diseñado para desarrollo de productos porque proporciona a los equipos las herramientas que necesitan para validar el rendimiento, la confiabilidad y la viabilidad de manufactura en las primeras etapas del proceso de diseño. Al simular digitalmente las condiciones del mundo real, los equipos pueden reducir la creación de prototipos físicos, identificar los problemas de diseño antes e iterar más rápido dentro del mismo entorno CAD utilizado para el modelado y la preparación para la manufactura.
Fusion Simulation Extension está destinado a diseñadores de productos e ingenieros mecánicos que necesitan una perspectiva más profunda sobre el rendimiento de los diseños en condiciones reales. Es apto tanto para los usuarios más nuevos, mediante flujos de trabajo guiados como el moldeo por inyección, como para los analistas experimentados que requieren capacidades avanzadas de análisis de elementos finitos (FEA).
La IA se utiliza en Autodesk Fusion Simulation Extension para ayudar con la exploración y optimización del diseño a través de tecnologías de diseño generativo. Los procesos impulsados por IA ayudan a evaluar múltiples resultados de diseño en función de criterios de rendimiento, lo que permite tomar decisiones más rápido y una validación más eficiente durante el desarrollo de productos.
El costo de Fusion Simulation Extension depende del plazo de suscripción seleccionado. Autodesk ofrece opciones de suscripción mensual y anual, con los precios mostrados en moneda local en el momento de la compra. Consulta las opciones de precios aquí.
Sí. Fusion Simulation Extension requiere una suscripción activa a Autodesk Fusion. La extensión funciona como un complemento que da acceso a funciones de simulación adicionales dentro de Fusion y no se puede utilizar como un producto independiente. Si actualmente no tienes un suscripción de Fusion activa, considera Fusion for Design, que ofrece la posibilidad de adquirir el paquete y ahorrar. Consulta las opciones de precios aquí.
Fusion Simulation Extension incluye un rango de tipos de estudios de simulación avanzados, tales como:
Estos estudios ayudan a evaluar el comportamiento mecánico, el rendimiento térmico, la vibración y la viabilidad de manufactura directamente en Fusion.
Sí, Fusion Simulation Extension incluye funciones de diseño generativo para ayudar a evaluar y validar los resultados del diseño generados por IA con respecto a criterios de rendimiento reales.
A diferencia del software de simulación independiente, Fusion Simulation Extension está totalmente integrado en Autodesk Fusion, lo que permite a los usuarios pasar sin problemas del diseño a la simulación y a la manufactura sin tener que exportar modelos ni administrar herramientas inconexas. Esta integración admite iteraciones más rápidas, una gestión de datos más sencilla y una alineación más estrecha entre la finalidad del diseño y los resultados de la simulación.
En comparación con Autodesk Fusion por separado, Fusion Simulation Extension incorpora acceso a tipos de estudio de simulación avanzada y resolución ilimitada basada en la nube para esos estudios durante el período de suscripción. Estas funciones van más allá de las herramientas de simulación estándar incluidas con una suscripción básica a Fusion. Pruébalo gratis hoy mismo.
Fusion Simulation Extension tiene un precio de extensión basado en la suscripción, disponible sobre una base mensual o anual. Durante el período de suscripción, los usuarios pueden ejecutar los estudios de simulación incluidos sin pagar tarifas por token de nube por solución, lo que proporciona costos predecibles por el uso frecuente de simulaciones.
Sí. Si ya tienes una suscripción de Fusion, Autodesk ofrece una prueba gratuita de 14 días que incluye todas las funciones incluidas en Fusion Simulation Extension, lo que permite a los usuarios explorar sus capacidades de simulación y determinar si se ajusta a su flujo de trabajo antes de comprar un suscripción. Si aún no tienes un suscripción de Fusion, descarga una prueba gratuita de 30 días para explorar todas las características que ofrece Fusion.
Sí. Fusion Simulation Extension tiene las mismas funciones y ahora también incluye las funciones de la versión anterior, Fusion Generative Design Extension.
Sí, las suscripciones incluyen soluciones en la nube ilimitadas para diseño generativo, FEA, refrigeración de los componentes electrónicos, moldeado por inyección y mucho más. Consulta las opciones de precios aquí.