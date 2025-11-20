CPQ è l'acronimo di Configure, Price, Quote, ossia configurazione, determinazione dei prezzi e creazione di preventivi. Il software CPQ è una soluzione che consente alle aziende di configurare prodotti complessi, definirne il prezzo e generare rapidamente preventivi coerenti e precisi per i clienti. In settori come quello della produzione, dove i prodotti spesso hanno centinaia di varianti diverse, le soluzioni CPQ consentono di scegliere e offrire il prodotto giusto al prezzo giusto.

Prendiamo in considerazione un'azienda che produce macchinari industriali. Un cliente potrebbe aver bisogno di un modello specifico dotato di funzionalità e caratteristiche aggiuntive, come ulteriori sensori, dimensioni su misura o materiali diversi. Se si dovessero eseguire manualmente queste operazioni, bisognerebbe controllare attentamente i listini prezzi e l'inventario, oltre che assicurarsi che tutte le richieste di personalizzazione siano fattibili prima di accettare la proposta e di definire un prezzo.

Grazie alle soluzioni CPQ, tutto questo avviene automaticamente. Il software elabora configurazioni complesse in base ai requisiti del cliente e si assicura che non manchi nulla durante la generazione di un preventivo veloce e preciso. Il software CPQ si collega ai sistemi di Customer Relationship Management (CRM) e di Enterprise Resource Planning (ERP) in modo che la generazione di preventivi sia sempre perfettamente sincronizzata con il workflow aziendale.