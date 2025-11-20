CONFIGURE, PRICE, QUOTE

Accelera i cicli di vendita grazie al software CPQ per i produttori

Grazie alle soluzioni CPQ, i produttori riescono a integrare i dati di progettazione nelle attività di vendita e creazione di preventivi, aumentando del 67% le consegne puntuali e migliorando dell'85% il rapporto costi-affidabilità.

Che cos'è il software CPQ?

CPQ è l'acronimo di Configure, Price, Quote, ossia configurazione, determinazione dei prezzi e creazione di preventivi. Il software CPQ è una soluzione che consente alle aziende di configurare prodotti complessi, definirne il prezzo e generare rapidamente preventivi coerenti e precisi per i clienti. In settori come quello della produzione, dove i prodotti spesso hanno centinaia di varianti diverse, le soluzioni CPQ consentono di scegliere e offrire il prodotto giusto al prezzo giusto.

Prendiamo in considerazione un'azienda che produce macchinari industriali. Un cliente potrebbe aver bisogno di un modello specifico dotato di funzionalità e caratteristiche aggiuntive, come ulteriori sensori, dimensioni su misura o materiali diversi. Se si dovessero eseguire manualmente queste operazioni, bisognerebbe controllare attentamente i listini prezzi e l'inventario, oltre che assicurarsi che tutte le richieste di personalizzazione siano fattibili prima di accettare la proposta e di definire un prezzo.

Grazie alle soluzioni CPQ, tutto questo avviene automaticamente. Il software elabora configurazioni complesse in base ai requisiti del cliente e si assicura che non manchi nulla durante la generazione di un preventivo veloce e preciso. Il software CPQ si collega ai sistemi di Customer Relationship Management (CRM) e di Enterprise Resource Planning (ERP) in modo che la generazione di preventivi sia sempre perfettamente sincronizzata con il workflow aziendale.

Perché utilizzare il software CPQ

Velocità, precisione e personalizzazione sono fondamentali nel settore della produzione. Per rimanere competitivi, occorre adottare strumenti che consentano di lavorare in modo più rapido e intelligente. Uno di questi è il software CPQ.

Non hai mai usato il software CPQ? O non hai la certezza di come integrarlo nei tuoi processi produttivi? Consideralo come una specie di supercalcolatrice di preventivi per gli ordini più complessi.

Soluzioni Autodesk CPQ per il settore della produzione

Progetto di Mastenbrook con Autodesk PDMC

Autodesk Product Design & Manufacturing Collection

Risolvi in modo efficiente i problemi complessi grazie al set più completo del settore di applicazioni per l'ingegneria.

 

 

 

 

Immagine per gentile concessione di Mastenbroek

Immagine per gentile concessione di Dynamic Solutions

Autodesk Inventor

Accedi a potenti strumenti CAD 3D per la progettazione meccanica, la simulazione e la documentazione, che integrano funzionalità di modellazione, produzione e definizione basata su modelli.

 

 

 

Autodesk Fusion

Trasforma il processo di sviluppo del prodotto per il tuo team con Autodesk Fusion, che integra strumenti di progettazione, produzione, elettronica e gestione dei dati in un'unica soluzione basata sul cloud.

 

 

 

Autodesk Platform Services

Autodesk Platform Services integra il software CPQ nelle soluzioni di Design and Manufacturing

Autodesk Platform Services, in precedenza chiamato Autodesk Forge, integra le funzionalità CPQ (Configure, Price, Quote: configurazione, definizione dei prezzi, creazione di preventivi) all'interno di soluzioni di produzione complete mediante un esteso set di API e servizi cloud. In questo modo i dati tecnici e di progettazione vengono collegati ai sistemi CPQ così i produttori possono creare configurazioni interattive di prodotti 3D, definire con precisione i prezzi e creare proposte flessibili direttamente dai modelli CAD.

Grazie all'automazione del processo di generazione dei preventivi, Autodesk Platform Services semplifica i workflow, riduce gli errori, velocizza i cicli di vendita e aumenta la soddisfazione dei clienti, realizzando soluzioni precise e su misura con la massima rapidità.

Clienti Autodesk che utilizzano gli strumenti CPQ

Screenshot di Autodesk Inventor

CIDEON

L'azienda CIDEON ha ridotto del 30% i tempi di consegna e accelerato le vendite grazie all'integrazione delle soluzioni CPQ

CIDEON è un'impresa tedesca specializzata nell'integrazione di sistemi e nei servizi di consulenza per i processi. Adottando gli strumenti CPQ, è riuscita a mettere in collegamento dipartimenti diversi e a migliorare la collaborazione.

Interfaccia software di un produttore che mostra le scelte di progettazione del prodotto.

CODEO

L'azienda CODEO ha aumentato le entrate accelerando del 30% la generazione di preventivi e aumentando del 25% la relativa precisione

CODEO è un'azienda ingegneristica turca che ha scelto di utilizzare le soluzioni CPQ per accelerare il passaggio dalla progettazione alla produzione e restare al passo con i cambiamenti frenetici delle richieste del settore.

Automazione della progettazione dei prodotti

LIXIL

Scopri come CPQ ha incrementato i margini dell'azienda LIXIL, che è riuscita a ridurre del 30% i tempi necessari per le attività di disegno

LIXIL, un'azienda giapponese nota per la produzione di impianti domestici, ha utilizzato il software CPQ per ridurre del 30% i tempi necessari per le attività di disegno, rendendo più efficiente il processo di progettazione.

Vantaggi offerti dall'implementazione del software CPQ

La produzione è interamente incentrata sulla personalizzazione. I clienti vogliono prodotti su misura per le proprie esigenze specifiche, che siano in termini di dimensioni, colori, funzionalità o materiali. Ma quando viene gestita manualmente, la personalizzazione può comportare errori. Il software CPQ risolve questi problemi perché rende automatici i processi di personalizzazione, riduce gli errori e velocizza le procedure di creazione dei preventivi. 

Maggiore efficienza 

Maggiore efficienza 

Anziché richiedere ore agli addetti per la configurazione dei prodotti, la definizione dei relativi prezzi e la creazione di preventivi, CPQ si occupa in pochi minuti delle incombenze più gravose. In questo modo, i team di progettazione e di vendita possono concentrarsi su altre attività.

 

Preventivi sempre accurati

Preventivi sempre accurati

Il software CPQ garantisce sempre che la definizione dei prezzi sia accurata. Non dovrai più preoccuparti di sbagliare e definire prezzi inferiori o superiori o dimenticare dettagli importanti della configurazione. Il software riduce gli errori umani e rende quindi più affidabili i preventivi.

 

Riduzione dei tempi di commercializzazione

Riduzione dei tempi di commercializzazione

Più è rapida la creazione di preventivi, più velocemente è possibile concludere un affare. Il software CPQ riduce i tempi necessari per i preventivi da alcuni giorni a poche ore, consentendo alle aziende di restare un passo avanti rispetto alla concorrenza.

 

Scalabilità

Scalabilità

Con la crescita progressiva della tua azienda, la generazione manuale di preventivi diventa un'attività ingestibile. Il software CPQ si adatta alle tue esigenze: è in grado di gestire l'aumento dei volumi e della complessità senza scendere a compromessi in termini di velocità e precisione.

 

Come funziona il software CPQ nel settore della produzione

Esaminiamo in dettaglio in che modo il software CPQ si integra nel workflow di produzione della tua azienda, dalla fase di configurazione al preventivo finale.

Configurazione del prodotto

 

Il software CPQ consente al tuo team di vendita di inserire le specifiche di prodotto desiderate dal cliente. È in grado di semplificare la configurazione anche dei prodotti più complessi, che si tratti di personalizzare le dimensioni, aggiungere funzionalità aggiuntive o modificare i materiali. Questa caratteristica risulta molto utile ai produttori che offrono un'ampia gamma di varianti dei prodotti, che comprendono macchine utensile, sistemi elettronici o elementi di arredamento.

 

Prezzi

 

Per calcolare i prezzi, il software CPQ si avvale di regole predefinite e dati in tempo reale. Assicura un controllo completo, dai costi delle materie prime e dalle spese di produzione alla domanda del mercato e ai margini di profitto. L'automazione dei processi fa in modo che la definizione dei prezzi sia coerente e precisa, a prescindere dalla complessità della configurazione.

 

Generazione di preventivi

 

Dopo aver configurato il prodotto e aver stabilito il prezzo, il software CPQ genera un preventivo professionale che può essere inviato direttamente al cliente. Il preventivo spesso include specifiche dettagliate del prodotto, scomposizione dei prezzi e tempi previsti per la consegna. Inoltre garantisce che tutti i team di vendita abbiano a disposizione le stesse informazioni, così da assicurare la coerenza a livello complessivo.

 

Un uomo e una donna collaborano utilizzando un computer portatile in un ufficio industriale

In che modo le soluzioni CPQ influiscono sui processi di vendita della produzione

Il software CPQ non si limita soltanto a semplificare il processo di produzione, ma trasforma anche le modalità di vendita dei prodotti. Integrandolo nel sistema CRM esistente, è possibile creare un flusso continuo dalla richiesta iniziale di informazioni del cliente alla consegna del prodotto finale. 

Ecco come CPQ interessa le vendite del settore manifatturiero:

  • Accelerazione dei cicli di vendita: grazie all'automazione delle attività di configurazione del prodotto e della creazione di preventivi, il software CPQ consente ai team delle vendite di rispondere più rapidamente alle richieste di informazioni dei clienti. Questo comporta un'accelerazione dei processi decisionali e un aumento della probabilità di concludere l'affare.
  • Esperienza clienti migliorata: i clienti ricevono preventivi più precisi in meno tempo. Non devono aspettare giorni perché l'azienda definisca manualmente i prezzi o le opzioni di configurazione. Anzi, ottengono ciò di cui hanno bisogno in pochi minuti, cosa che migliora l'esperienza complessiva con la tua azienda.
  • Ottimizzazione della collaborazione: il software CPQ colma il divario che separa i team di produzione, progettazione e vendite. Dato che tutti i membri hanno a disposizione gli stessi dati, si riduce il rischio di incomprensioni e si migliora la collaborazione tra tutti i dipartimenti.
Vantaggi finanziari offerti dal software CPQ

Vantaggi finanziari offerti dal software CPQ

Oltre a migliorare i workflow, il software CPQ ha conseguenze tangibili sui tuoi profitti:

  • Aumento dei ricavi: la generazione più rapida dei preventivi accelera i cicli di vendita. Riducendo il tempo necessario per inviare il preventivo al cliente, la tua azienda può velocizzare i cicli di vendita e avere maggiori possibilità di concludere affari.
  • Riduzione dei costi: il software CPQ diminuisce il rischio che si verifichino errori sia in fase di produzione che in fase di definizione dei prezzi, il che comporta meno imprecisioni in termini di costi. Non dovrai spendere soldi in più per risolvere i problemi causati dalle configurazioni o dai preventivi errati.
  • Aumento dei margini di profitto: grazie al software CPQ, puoi gestire al meglio la definizione dei prezzi e avere la certezza che l'importo da addebitare sia in linea con tutte le personalizzazioni e le variazioni dei prodotti. Evitando di impostare prezzi inferiori e assicurandoti che tutti i costi siano tenuti in considerazione, puoi tutelare i margini di profitto.
Integrazione con altri sistemi

Integrazione con altri sistemi

Per sfruttarne al meglio le potenzialità, il software CPQ deve essere integrato con gli altri strumenti in uso nella tua azienda. Per i produttori, questo comporta il collegamento del software CPQ con i sistemi ERP o CRM aziendali. Grazie a questa integrazione, il processo risulta semplificato in ogni fase, dalla configurazione alla produzione e alla consegna finale.

Ad esempio, collegando il software CPQ con il sistema ERP aziendale, è possibile controllare in tempo reale i dati relativi all'inventario, assicurandosi che il prodotto personalizzato oggetto del preventivo possa essere realizzato e consegnato nei tempi previsti. Grazie all'integrazione con il CRM, il team di vendita può recuperare le interazioni pregresse con i clienti e aiutarli a prendere decisioni più consapevoli durante il processo di creazione dei preventivi.

Come scegliere il giusto software CPQ

Come scegliere il giusto software CPQ

Per scegliere il software CPQ più adatto alla tua azienda nel settore della produzione, tieni in considerazione quanto segue:

  • Esigenze specifiche del settore: individua soluzioni CPQ su misura per il tuo settore. Per i produttori, questo comporta scegliere un software in grado di gestire configurazioni complesse, definire in modo dinamico i prezzi e personalizzare il prodotto.
  • Scalabilità: con la crescita progressiva della tua azienda, hai bisogno di un sistema CPQ in grado di adattarsi alle tue esigenze e gestire un maggior numero di configurazioni, clienti e preventivi senza rallentare le operazioni.
  • Facilità d'uso: il software deve essere intuitivo, soprattutto per i team di progettazione e vendite. Una ripida curva di apprendimento può portare a insoddisfazione e ritardi.
  • Funzionalità di integrazione: assicurati che il software CPQ si integri perfettamente con i sistemi aziendali esistenti.

Risorse su CPQ

iLogic in Autodesk Inventor è un potente strumento per l'automazione delle configurazioni dei prodotti. Consente di definire regole personalizzabili per un assemblaggio efficiente dei prodotti e quindi risulta un elemento di base indispensabile per il software CPQ.

 

Scopri come estrarre dati da Inventor e utilizzarli in un sistema CPQ tramite Forge Design Automation di Autodesk. In questo modo puoi effettuare un'integrazione perfetta dei dati e una configurazione efficiente del prodotto.

 

Domande frequenti su CPQ

Che cosa significa CPQ?

CPQ è l'acronimo di configure, price, quote (configurazione, definizione dei prezzi, creazione di preventivi), ovvero i tre componenti del software CPQ.

Che cosa consente di fare un sistema CPQ?

I sistemi di configurazione, definizione dei prezzi e creazione dei preventivi rendono automatico un processo che consente al cliente di scegliere variabili di prodotto specifiche e ottenere costi precisi.

 

È possibile impostare diversi colori, materiali, dimensioni o altre modifiche in pochi clic, utilizzando il prodotto direttamente dal file di progettazione 3D disponibile in una semplice finestra del browser.

 

Nel corso della procedura, il prezzo dei prodotti viene aggiornato automaticamente, mentre il costo delle variabili scelte viene riportato in un preventivo ufficiale, il tutto dall'interno di un sistema aziendale di produzione CPQ.

Qual è la differenza tra CRM e CPQ?

Il software di Customer Relationship Management (CRM) è uno strumento di sviluppo aziendale che consente di tenere traccia dei contatti dei clienti, organizzare i record delle interazioni e mantenere relazioni professionali anche con i clienti potenziali.

 

Il software di produzione CPQ si integra direttamente con i dati di progettazione, in modo che i clienti possano scegliere tra le diverse variabili di prodotto disponibili.

 

In questa procedura, il sistema consente di visualizzare i dati aggiornati sui prezzi e di elaborare preventivi precisi in base alle scelte del cliente.

 

Sebbene i due software siano diversi, sono perfettamente complementari in quanto un software CPQ di buona qualità offre gli strumenti per condividere dati con il software CRM e ottenere una panoramica più completa delle interazioni con un cliente.

Che cos'è il software CPQ?

Il software CPQ (Configure, Price, Quote) consente ai produttori di configurare rapidamente prodotti complessi, determinare i prezzi con precisione e generare preventivi professionali. I processi risultano semplificati grazie all'automazione della personalizzazione dei prodotti, della determinazione dei prezzi e della generazione di preventivi.

Come funziona un sistema CPQ per il settore della produzione?

Un sistema CPQ consente ai clienti di scegliere opzioni di prodotto differenti, come colori, materiali o dimensioni, e di visualizzare immediatamente il costo aggiornato. Questa procedura avviene in pochi clic tramite un browser Web, utilizzando la progettazione 3D del prodotto. Il prezzo viene aggiornato automaticamente di pari passo con le modifiche apportate dal cliente. Al termine, le scelte finali possono essere rapidamente trasformate in un preventivo ufficiale.

In che modo CPQ riduce gli errori nella determinazione dei prezzi?

Sfruttando regole predefinite e dati in tempo reale, il software CPQ calcola i prezzi ed evita gli errori manuali. In questo modo si ha la garanzia che tutti i fattori, come la personalizzazione e i costi dei materiali, siano tenuti in considerazione nel preventivo finale.

Il software CPQ si può integrare con i sistemi esistenti?

Sì, il software CPQ può integrarsi con altri sistemi, quali i software ERP (Enterprise Resource Planning) e CRM (Customer Relationship Management) per fornire dati in tempo reale e semplificare i workflow.

In che modo il software CPQ migliora il processo di vendita?

Per accelerare il processo di vendita, il software CPQ rende automatiche le configurazioni dei prodotti, garantisce una determinazione dei prezzi coerente e genera preventivi in tempi brevi. Tutto questo consente di accelerare i cicli di vendita e la conclusione degli affari.

In che modo CPQ migliora l'esperienza del cliente?

Dato che offre ai clienti preventivi rapidi, precisi e dettagliati, il software CPQ riduce i tempi di attesa e aumenta la soddisfazione della clientela. Inoltre assicura che i clienti ottengano le funzionalità specifiche che desiderano per le proprie configurazioni.

Quali tipi di produttori traggono maggiori vantaggi dal software CPQ?

I produttori che gestiscono prodotti complessi, alti livelli di personalizzazione o ampi cataloghi di prodotti, ad esempio quelli relativi a macchinari, elettronica o attrezzature industriali, traggono il massimo vantaggio dal software CPQ.

