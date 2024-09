SOFTWARE DI PROGETTAZIONE 3D

La progettazione 3D è un processo nel quale il software viene utilizzato per creare una rappresentazione matematica di un oggetto o di una forma tridimensionale. L'oggetto creato è denominato modello 3D. Questi modelli tridimensionali vengono utilizzati per la progettazione generata da computer (CG, Computer-Generated). La progettazione 3D è utilizzata in svariati settori e consente al designer di modellare, comunicare, documentare, analizzare e condividere le proprie idee.