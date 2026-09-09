Plantages et problèmes de performances

Étape 1 : redémarrer votre Mac 1 Cliquez sur le menu Pomme. 2 Sélectionnez Redémarrer. 3 Rouvrez votre produit Autodesk après le redémarrage. Le redémarrage élimine les processus système temporaires et les conflits de mémoire susceptibles de provoquer une instabilité.

Étape 2 : mettre à jour votre produit Autodesk (Mac) Accédez à : https://manage.autodesk.com 1 Connectez-vous à votre compte Autodesk. 2 Accédez à Produits et services. 3 Sélectionnez Mises à jour de produit. 4 Recherchez votre produit et votre version. 5 Cliquez sur Télécharger. 6 Ouvrez le fichier téléchargé (.dmg ou programme d’installation). 7 Suivez les étapes d’installation. 8 Redémarrez votre produit. Sous macOS, les mises à jour se téléchargent généralement depuis votre compte Autodesk plutôt que via Autodesk Access (qui est principalement destiné à Windows).

Étape 3 : mettre à jour macOS et les composants système 1 Cliquez sur le menu Pomme. 2 Accédez à Réglages Système. 3 Sélectionnez Général > Mise à jour de logiciels. 4 Installez les mises à jour disponibles. Les mises à jour de macOS incluent des correctifs système qui améliorent la compatibilité et les performances des applications.

Étape 4 : fermer les applications en arrière-plan 1 Appuyez sur « Commande + Option + Échap ». 2 Sélectionnez les applications inutiles. 3 Cliquez sur « Forcer à quitter ». 4 Relancez le produit Autodesk. Les applications en arrière-plan peuvent consommer de la mémoire système et des ressources processeur, ce qui nuit aux performances.

Étape 5 : vérifier la configuration requise 1 Cliquez sur le menu Pomme. 2 Sélectionnez À propos de ce Mac. 3 Vérifiez les éléments suivants : -Version de macOS -Mémoire (RAM) -Puce/processeur 4 Vérifiez la compatibilité du produit Autodesk en consultant la configuration requise. Si votre système ne répond pas à la configuration requise, vous risquez de rencontrer des plantages ou des lenteurs.

Étape 6 : tester avec un autre fichier 1 Ouvrez votre produit Autodesk. 2 Créez un fichier ou ouvrez-en un qui fonctionne. 3 Testez des actions de base. Permet de déterminer si le problème provient d’un fichier endommagé ou complexe. Si le problème ne se produit qu’avec un seul fichier, il provient probablement de ce fichier : essayez d’en enregistrer une nouvelle version, de le simplifier ou de travailler à partir d’une copie locale. Si le problème se produit avec plusieurs fichiers, il est plutôt lié à votre système ou à votre configuration : poursuivez les étapes de résolution des problèmes pour mettre à jour, réinitialiser et optimiser votre environnement. Si les problèmes persistent, en particulier avec un message d’erreur précis, consultez le hub de l’assistance Autodesk pour obtenir une aide plus ciblée.

Étape 7 : supprimer les fichiers temporaires (Mac) 1 Fermez toutes les applications. 2 Ouvrez le « Finder ». 3 Cliquez sur Aller > Aller au dossier. 4 Saisissez : ~/Library/Caches 5 Ouvrez le dossier et supprimez les fichiers cache inutiles (le contenu des dossiers, pas les dossiers eux-mêmes). 6 Répétez l’opération pour : /Library/Caches 7 Redémarrez votre Mac. Les fichiers temporaires et les fichiers cache peuvent s’accumuler avec le temps, occuper de l’espace disque et ralentir les performances.

Étape 8 : travailler à partir d’un fichier local 1 Copiez votre fichier dans un dossier local (Bureau ou Documents). 2 Ouvrez le fichier depuis votre Mac (et non depuis iCloud ou le réseau). Les fichiers stockés sur des lecteurs cloud ou réseau peuvent entraîner des délais et de l’instabilité.

Étape 9 : ajuster les paramètres graphiques/d’affichage (Mac) 1 Ouvrez votre produit Autodesk. 2 Accédez à « Préférences/paramètres ». 3 Repérez les « Paramètres graphiques/d’affichage » (si disponibles). 4 Ajustez les éléments suivants : -Réduisez les effets visuels (si disponible) -Abaissez les paramètres de qualité/performances d’affichage 5 Redémarrez le produit. Sur Mac, les problèmes de performances graphiques sont généralement liés à la gestion du GPU par le système ou aux paramètres d’affichage, plutôt qu’à une sélection manuelle du GPU.