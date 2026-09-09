Plantages et problèmes de performances

Les plantages, les blocages et les lenteurs peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du système, aux paramètres graphiques, à la complexité des fichiers ou à des conflits avec d’autres logiciels exécutés sur votre machine. Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des pilotes obsolètes, des ressources système limitées ou l’utilisation de fichiers volumineux ou endommagés.
Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes de stabilité et de performances. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre système, à vos fichiers ou à la configuration de votre logiciel.
Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.