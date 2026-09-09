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Problèmes de fichier et de données

Les problèmes de fichier et de données peuvent survenir dans les produits Autodesk en raison d’une corruption, de la taille du fichier, de son emplacement de stockage ou d’interruptions système inattendues. Ces problèmes peuvent vous empêcher d’ouvrir, d’enregistrer ou d’utiliser correctement vos fichiers.

 

Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme le travail depuis des emplacements réseau, des enregistrements incomplets ou des fichiers excessivement volumineux ou complexes.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes courants de fichier et de données. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre fichier, à votre environnement de stockage ou à la configuration de votre système.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : tester avec un autre fichier

1 Ouvrez un nouveau fichier ou un fichier qui fonctionne.

2 Effectuez des actions de base.

 Permet de déterminer si le problème est propre à un fichier.
Étape 2 : enregistrer le fichier sous forme de nouvelle version

1 Ouvrez le fichier.

2 Utilisez « Enregistrer sous ».

3 Créez une copie.

 Élimine une corruption invisible
Étape 3 : travailler à partir d’un disque local

1 Copiez le fichier dans le dossier Bureau ou Documents.

2 Ouvrez-le en local.

 Le stockage réseau ou cloud peut provoquer une corruption ou des délais.
Étape 4 : vérifier la taille et la complexité du fichier

1 Supprimez les objets et les références inutilisées.

2 Simplifiez le fichier si possible.

 Les fichiers volumineux ou complexes peuvent provoquer une certaine instabilité
Étape 5 : récupérer ou réparer le fichier

1 Utilisez les outils de récupération intégrés (si disponibles)

2 Ouvrez les fichiers de sauvegarde ou d’enregistrement automatique

 Les fichiers endommagés peuvent nécessiter une réparation pour fonctionner correctement
Étape 6 : vérifier les autorisations du fichier

1 Cliquez sur le fichier avec le bouton droit

2 Vérifiez que vous disposez d’un accès complet

 Des problèmes d’autorisations peuvent empêcher l’enregistrement ou la modification
Étape 7 : supprimer les fichiers temporaires

1 Fermez toutes les applications.

2 Ouvrez l’Explorateur de fichiers.

3 Accédez à : C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Sélectionnez et supprimez le plus de fichiers possible.

 Les fichiers temporaires peuvent s’accumuler et consommer des ressources système, ce qui provoque une instabilité ou des lenteurs.

Pour Mac

(Mêmes étapes que sous Windows)

  1. Tester avec un autre fichier

  2. Enregistrer sous forme de nouvelle version

  3. Travailler en local (pas sur iCloud ni sur le réseau)

  4. Simplifier le fichier

  5. Ouvrir les sauvegardes

  6. Vérifier les autorisations du fichier

  7. Redémarrer le système

Le même raisonnement s’applique (Mac gère le stockage différemment, mais les causes sont identiques).

Questions fréquemment posées

Pourquoi mon fichier ne s’ouvre-t-il pas ?

Ce problème a généralement l’une des causes suivantes :

  • Corruption de fichiers

  • Version de fichier non prise en charge

  • Autorisations manquantes

  • Fichier stocké dans un emplacement non pris en charge ou indisponible

Pour confirmer, essayez d’ouvrir une sauvegarde ou de tester le fichier sur une autre machine.

Pourquoi mon fichier fait-il planter le produit ?

Ce problème est généralement dû aux éléments suivants :

  • Données endommagées dans le fichier

  • Structure de fichier volumineuse ou complexe

  • Références ou fichiers liés rompus

Si les autres fichiers fonctionnent normalement, le problème est très probablement propre à ce fichier.

Pourquoi mon fichier est-il très lent à ouvrir ou à utiliser ?

Les causes fréquentes sont les suivantes :

  • Taille de fichier importante ou forte complexité

  • Trop d’objets, de calques ou de références

  • Travail depuis un emplacement réseau ou cloud

Déplacer le fichier vers un disque local et le simplifier améliore souvent les performances.

Pourquoi est-ce que je perds régulièrement mon travail ou mes modifications ?

Cela peut se produire si :

  • L’application plante avant l’enregistrement

  • Le fichier est stocké dans un emplacement présentant des problèmes de synchronisation ou d’autorisations

  • Les fichiers d’enregistrement automatique ou de sauvegarde ne sont pas utilisés

Enregistrer régulièrement et vérifier les paramètres d’enregistrement automatique aide à prévenir la perte de données.

Pourquoi ne puis-je pas enregistrer mon fichier ?

Ce problème peut se produire pour plusieurs raisons :

  • Autorisations insuffisantes sur le fichier ou le dossier

  • Fichier en lecture seule

  • Fichier utilisé par un autre utilisateur ou processus

  • Problèmes liés à l’emplacement de stockage

Pour tester, essayez d’enregistrer dans un autre dossier local.

Pourquoi des erreurs « fichier en cours d’utilisation » ou « fichier verrouillé » s’affichent-elles ?

Cela se produit lorsque :

  • Le fichier est ouvert sur une autre machine

  • Un processus en arrière-plan utilise le fichier

  • Des outils de synchronisation cloud y accèdent activement

Fermez le fichier partout ou redémarrez votre système pour lever le verrou.

Pourquoi l’enregistrement est-il si long ?

Raisons possibles :

  • Taille de fichier importante

  • Délais liés au stockage réseau ou cloud

  • Trop de références ou de dépendances de fichiers

Pourquoi mon fichier se comporte-t-il différemment sur un lecteur réseau ou un stockage cloud ?

Cela peut être dû aux éléments suivants :

  • Latence ou connexion lente

  • Délais ou conflits de synchronisation

  • Verrouillage du fichier par d’autres utilisateurs

Travailler à partir d’une copie locale aide à isoler le problème.

Pourquoi mes modifications ne s’enregistrent-elles ou ne se synchronisent-elles pas correctement ?

Ce problème peut se produire pour plusieurs raisons :

  • Interruptions réseau

  • Conflits de synchronisation

  • Problèmes d’accès au fichier ou d’autorisations

Vérifiez que la synchronisation est terminée avant de fermer le produit.

Comment savoir si un fichier est endommagé ?

Les signes de corruption sont notamment les suivants :

  • Le fichier fait planter le produit à l’ouverture

  • Éléments manquants ou rompus

  • Erreurs inattendues lors de l’enregistrement ou de la modification

Puis-je récupérer un fichier endommagé ?

Vous pouvez essayer de :

  • ouvrir les fichiers d’enregistrement automatique ou de sauvegarde

  • utiliser les outils de récupération intégrés (si disponibles)

  • enregistrer le fichier sous forme de nouvelle version

La réussite de la récupération dépend de l’étendue de la corruption.

Pourquoi le fichier fonctionne-t-il sur une machine et pas sur une autre ?

Cela indique généralement l’une des situations suivantes :

  • Des différences d’environnement ou de configuration système

  • Des ressources manquantes (polices, références, plug-ins)

  • Des différences de version du produit

Dois-je résoudre les problèmes de mon système ou ceux du fichier ?

  • Si un seul fichier pose problème → résolvez les problèmes du fichier

  • Si plusieurs fichiers posent problème → résolvez les problèmes du système

C’est le moyen le plus rapide de circonscrire la cause première.

La résolution des problèmes de fichier supprime-t-elle mes données ?

Non, la plupart des étapes de résolution des problèmes permettent de :

  • créer de nouvelles copies

  • nettoyer ou réparer les fichiers

Conservez toujours des sauvegardes avant d’effectuer des modifications importantes.

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