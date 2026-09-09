Des problèmes d’activation de licence ou de limite d’appareils peuvent survenir dans les produits Autodesk pour diverses raisons. Ces problèmes sont souvent liés à la configuration du compte, aux limites d’utilisation par appareil, à la connectivité réseau ou aux composants de licence installés sur votre système. Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme une connexion active sur plusieurs appareils, des services de licence obsolètes ou un accès restreint aux serveurs Autodesk.

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre rapidement les causes les plus courantes des problèmes d’activation de licence et de limite d’appareils. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre compte, à l’utilisation de vos appareils ou à la configuration de votre système.

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.