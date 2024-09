Autodesk Access fournit les mises à jour des produits Autodesk disponibles avec votre abonnement (Windows uniquement). Si vous êtes administrateur, l’application Access est conçue pour vous, avec des paramètres qui permettent de contrôler la capacité des utilisateurs à mettre à jour leurs produits. Elle vous aide à distribuer les mises à jour et à maintenir les produits à jour. Vous pouvez gérer l’utilisation d’Access de différentes manières, selon vos besoins et les possibilités que vous souhaitez accorder aux utilisateurs. Pour en savoir plus, consultez l’aide d’Access.