Problèmes d’installation

|Étape 1 : vérifier la compatibilité de Windows et du matériel
|
1 Vérifiez votre version de Windows.
2 Vérifiez que le produit prend en charge votre version de Windows et votre configuration matérielle. Consultez la configuration requise.
3 En cas d’incompatibilité, installez une version prise en charge du produit ou passez à une combinaison prise en charge.
|Un système d’exploitation ou un matériel incompatible est une cause connue d’échec d’installation sous Windows.
|Étape 2 : installer les mises à jour Windows en attente et redémarrer
|
1 Ouvrez les Paramètres.
2 Accédez à Windows Update.
3 Installez les mises à jour en attente.
4 Redémarrez votre ordinateur (certaines mises à jour nécessitent plusieurs redémarrages).
5 Relancez le programme d’installation Autodesk.
|Des mises à jour ou des redémarrages du système d’exploitation en attente peuvent empêcher le programme d’installation Autodesk de se lancer ou d’aboutir.
|Étape 3 : exécuter le programme d’installation en tant qu’administrateur
|
1 Localisez le fichier d’installation (souvent setup.exe ou un exécutable d’installation créé par Autodesk).
2 Cliquez sur le fichier avec le bouton droit.
3 Sélectionnez « Exécuter en tant qu’administrateur ».
4 Acceptez l’invite du Contrôle de compte d’utilisateur.
5 Relancez l’installation.
|Des autorisations insuffisantes peuvent empêcher le programme d’installation de démarrer ou d’écrire les fichiers nécessaires.
|Étape 4 : désactiver temporairement l’antivirus et les outils de sécurité
|
1 Désactivez temporairement la protection antivirus (ou demandez-le au service informatique si nécessaire).
2 Relancez le programme d’installation Autodesk.
3 Réactivez l’antivirus une fois l’installation terminée.
|Les logiciels de sécurité peuvent bloquer les processus d’installation ou mettre en quarantaine des composants d’installation en cours de route.
|Étape 5 : changer de méthode de téléchargement (Installer, Télécharger, Téléchargement direct ou Installation personnalisée)
|
1 Connectez-vous à votre compte Autodesk et ouvrez la section Produits et services.
2 Choisissez une autre méthode de téléchargement pour le même produit (par exemple, Télécharger au lieu d’Installer, ou Téléchargement direct si cette option est disponible). Consultez Installer votre produit.
3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation et réessayez.
|Les différentes méthodes de téléchargement répondent à des besoins différents (appareil unique, hors ligne, planification souple) et en changer permet souvent de contourner les problèmes de téléchargement ou de création du programme d’installation.
|Étape 6 : supprimer les fichiers d’installation temporaires (correctif courant pour les packages endommagés)
|
1 Supprimez le contenu de : C:\Autodesk\WI
2 Videz votre dossier temporaire utilisateur : C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Videz le dossier de cache ODIS : C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Si « AppData » n’apparaît pas, affichez les fichiers masqués et les dossiers masqués, puis réessayez
5 Relancez le programme d’installation.
|Les données d’installation mises en cache ou partiellement téléchargées peuvent s’endommager et empêcher l’interface du programme d’installation de s’afficher ou l’installation d’aboutir.
|Étape 7 : réinstaller le composant d’installation Autodesk (ODIS/AdODIS)
|
Cette étape ne concerne que les produits qui utilisent la « nouvelle expérience d’installation » (généralement les versions 2022 et ultérieures). Étapes :
1 Accédez à : C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1
2 Cliquez sur « RemoveODIS.exe » avec le bouton droit et choisissez « Exécuter en tant qu’administrateur ».
3 Une fois la suppression effectuée, téléchargez la dernière version d’« AdODIS-installer.exe » (programme d’installation ODIS) et exécutez-la en tant qu’administrateur.
4 Redémarrez l’ordinateur.
5 Relancez l’installation du produit Autodesk.
|Le service On-Demand Install Service (ODIS/AdODIS) gère l’installation des produits récents. S’il est obsolète ou endommagé, les programmes d’installation peuvent ne pas se lancer ou échouer en cours d’installation.
|Étape 8 : supprimer les entrées de registre « Debugger » bloquées (le programme d’installation ne démarre pas ou se ferme aussitôt)
|
1 Appuyez sur « Windows + R », saisissez regedit et exécutez-le en tant qu’administrateur.
2 Accédez à : HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Recherchez les exécutables liés à Autodesk ou à ODIS (exemple cité : AdskAccessServiceHost.exe).
4 Si une valeur « Debugger » contient « Blocked », supprimez la valeur « Debugger ».
5 Répétez l’opération pour les autres exécutables liés à ODIS répertoriés sous le chemin d’installation d’ODIS.
6 Redémarrez l’ordinateur et relancez l’installation.
|Les entrées de débogage bloquées peuvent empêcher le lancement des programmes et des services d’installation.
|Étape 9 : vérifier les restrictions réseau ou proxy et les URL requises
|
1 Si vous utilisez un VPN, un proxy ou un pare-feu d’entreprise, faites un test hors VPN si possible.
2 Vérifiez que les URL et les protocoles Autodesk requis sont autorisés (avec l’aide du service informatique si nécessaire).
3 Relancez l’installation une fois l’accès réseau confirmé.
|Les restrictions réseau peuvent bloquer les composants et les services d’installation nécessaires au téléchargement, à la vérification ou à la finalisation de l’installation.
|Étape 10 : libérer de l’espace disque
|
1 Vérifiez que vous disposez d’assez d’espace disque pour : le dossier d’extraction du programme d’installation, les fichiers temporaires, l’installation finale du produit
2 Relancez l’installation.
|Un espace disque insuffisant est une cause directe d’échec d’installation.
|Étape 11 : effectuer une désinstallation propre, puis réinstaller (Windows)
|
1 Effectuez une désinstallation propre du logiciel Autodesk. Consultez Autodesk Clean Uninstall.
2 Redémarrez votre système.
3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation depuis votre compte Autodesk.
4 Réinstallez.
|Une désinstallation standard peut laisser des résidus d’une installation précédente qui bloquent les nouvelles installations. Autodesk précise que lorsque ces résidus ne peuvent pas être supprimés par une désinstallation classique ou par l’utilitaire de résolution des problèmes Microsoft, une désinstallation propre peut être nécessaire avant de réinstaller.
|Étape 12 : si l’installation échoue toujours, essayez un nouveau profil Windows administrateur local
|
1 Créez un compte Windows administrateur local.
2 Connectez-vous à ce compte.
3 Téléchargez de nouveau le programme d’installation (téléchargement neuf).
4 Relancez l’installation.
|Un profil Windows endommagé ou restreint peut empêcher les programmes d’installation de créer des dossiers, d’écrire des fichiers ou d’afficher correctement leur interface.