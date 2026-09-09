Résolvez les problèmes d’installation, d’activation de licence, de plantage et de fichier.

Compléments et extensions dans les produits Autodesk

Les compléments et les extensions enrichissent les produits Autodesk en apportant des fonctionnalités supplémentaires et des possibilités de personnalisation. Ils peuvent toutefois provoquer des problèmes tels que des plantages, des fonctionnalités manquantes ou un comportement inattendu s’ils sont obsolètes, incompatibles ou en conflit avec d’autres extensions.

 

Dans de nombreux cas, le problème n’est pas causé par un seul complément, mais par une combinaison de facteurs, comme des problèmes de compatibilité de version, l’interaction de plusieurs extensions ou une configuration résiduelle d’installations antérieures.

 

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les problèmes liés aux compléments et aux extensions. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème provient d’un complément précis, d’une configuration ou d’une interaction avec le système.

 

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.

Pour Windows

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : désactiver tous les compléments et extensions

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Accédez au gestionnaire de compléments ou d’extensions (son emplacement varie selon le produit).

3 Désactivez tous les compléments.

4 Fermez puis rouvrez le produit.

5 Vérifiez si le problème se reproduit.

 Cela permet de confirmer si le problème vient d’un complément ou d’une extension plutôt que du produit lui-même.
Étape 2 : réactiver les compléments un par un

1 Rouvrez votre produit Autodesk.

2 Activez les compléments un à un.

3 Redémarrez le produit après chaque activation.

4 Testez la fonctionnalité ou le flux de travail après chaque modification.

 Cela permet d’identifier le complément à l’origine du problème.
Étape 3 : vérifier la compatibilité du complément avec votre version du produit

1 Identifiez la version de votre produit Autodesk.

2 Consultez la documentation du complément ou sa source.

3 Vérifiez que le complément prend en charge votre version du produit.

4 Désactivez les compléments obsolètes ou non pris en charge.

 Les compléments conçus pour des versions antérieures peuvent ne pas fonctionner correctement avec les versions plus récentes du produit.
Étape 4 : mettre à jour les compléments et les extensions

1 Ouvrez la source du complément (Autodesk App Store ou fournisseur tiers).

2 Recherchez les mises à jour disponibles.

3 Téléchargez et installez la dernière version.

4 Redémarrez votre produit Autodesk.

 Les mises à jour comprennent souvent des correctifs et des améliorations de compatibilité.
Étape 5 : supprimer ou désinstaller les compléments problématiques

1 Ouvrez « Applications et fonctionnalités ».

2 Repérez le complément ou l’extension.

3 Sélectionnez-le et désinstallez-le.

4 Redémarrez votre système.

5 Rouvrez le produit Autodesk.

 La suppression d’un complément défectueux ou incompatible résout les conflits et rétablit la stabilité.
Étape 6 : rechercher les compléments en double ou en conflit

1 Passez en revue tous les compléments installés.

2 Recherchez : plusieurs versions d’un même complément, des compléments assurant des fonctions similaires

3 Désactivez ou supprimez les doublons.

 Des compléments en conflit peuvent interférer entre eux et provoquer un comportement inattendu.
Étape 7 : réinitialiser les paramètres du produit

1 Fermez le produit Autodesk.

2 Ouvrez le menu Démarrer de Windows.

3 Recherchez le nom du produit, suivi de : Rétablir les paramètres par défaut.

4 Sélectionnez l’option de réinitialisation.

5 Confirmez la réinitialisation.

6 Relancez le produit.

 Efface les configurations résiduelles des compléments et rétablit le comportement par défaut.
Étape 8 : redémarrer votre système

1 Redémarrez votre ordinateur.

2 Rouvrez votre produit Autodesk.

3 Testez de nouveau la fonctionnalité.

 Garantit la prise en compte de toutes les modifications et efface les processus mis en cache.

Pour Mac

Étape Guide Pourquoi cette étape est-elle nécessaire ?
Étape 1 : désactiver tous les compléments et extensions

1 Ouvrez votre produit Autodesk.

2 Repérez les paramètres des compléments ou des extensions.

3 Désactivez toutes les extensions.

4 Redémarrez le produit.

5 Testez la fonctionnalité.

 Cela permet de confirmer si le problème vient d’un complément ou d’une extension plutôt que du produit lui-même.
Étape 2 : réactiver les extensions une par une

1 Activez les extensions une à une.

2 Redémarrez le produit après chacune. Testez la fonctionnalité.

 Cela permet d’identifier le complément à l’origine du problème.
Étape 3 : vérifier la compatibilité

1 Identifiez la version de votre produit Autodesk.

2 Consultez la documentation du complément ou sa source.

3 Vérifiez que le complément prend en charge votre version du produit.

4 Désactivez les compléments obsolètes ou non pris en charge.

 Les compléments conçus pour des versions antérieures peuvent ne pas fonctionner correctement avec les versions plus récentes du produit.
Étape 4 : mettre à jour les compléments et les extensions

1 Ouvrez la source du complément (Autodesk App Store ou fournisseur tiers).

2 Recherchez les mises à jour disponibles.

3 Téléchargez et installez la dernière version.

4 Redémarrez votre produit Autodesk.

 Les mises à jour comprennent souvent des correctifs et des améliorations de compatibilité.
Étape 5 : supprimer ou désinstaller les compléments problématiques

1 Repérez les fichiers ou les applications des extensions.

2 Supprimez-les ou désinstallez-les.

3 Redémarrez votre Mac.

 La suppression d’un complément défectueux ou incompatible résout les conflits et rétablit la stabilité.
Étape 6 : réinitialiser les paramètres du produit

1 Fermez le produit.

2 Réinitialisez les préférences (la procédure varie selon le produit).

3 Rouvrez le produit et testez-le.

 Efface la configuration laissée par les extensions.

Questions fréquemment posées

Pourquoi mon produit s’est-il mis à planter après l’installation d’un complément ?

Cela s’explique généralement par :

  • Compléments incompatibles

  • Conflits entre plusieurs extensions

  • Versions de plug-in obsolètes

Pourquoi une fonctionnalité est-elle absente ou ne fonctionne-t-elle pas ?

Cela peut se produire si :

  • Un complément remplace la fonctionnalité par défaut

  • L’extension ne s’est pas chargée correctement

  • Il existe un problème de compatibilité

Puis-je utiliser plusieurs compléments en même temps ?

Oui, mais :

  • Certains compléments peuvent entrer en conflit

  • Des fonctionnalités qui se recoupent peuvent provoquer un comportement inattendu

Comment savoir quel complément est à l’origine du problème ?

Désactivez tous les compléments, puis réactivez-les un à un pour identifier la source du problème.

Dois-je supprimer les compléments pour résoudre les problèmes ?

Pas toujours : les mettre à jour ou les désactiver peut suffire à résoudre le problème.

La désinstallation des compléments supprime-t-elle mon travail ?

Non, les compléments agissent sur les fonctionnalités, pas sur vos fichiers de projet.

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