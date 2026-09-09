Problèmes d’accès au cloud et de synchronisation dans les produits Autodesk

Des problèmes d’accès au cloud et de synchronisation peuvent survenir dans les produits Autodesk lorsque vous travaillez avec Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma ou d’autres flux de travail connectés au cloud. Ces problèmes sont souvent liés aux autorisations, à la connectivité réseau, à la configuration du projet ou au comportement de synchronisation entre votre système local et le cloud.

Dans de nombreux cas, le problème n’a pas une cause unique : il résulte d’une combinaison de facteurs, comme des autorisations d’accès manquantes, des opérations sur des fichiers volumineux, la latence du réseau ou des composants de synchronisation obsolètes.

Cet article propose une procédure de résolution des problèmes étape par étape pour vous aider à identifier et à résoudre les causes les plus courantes des problèmes d’accès au cloud et de synchronisation. En suivant les étapes dans l’ordre et en testant le produit après chacune d’elles, vous pouvez déterminer si le problème est lié à votre compte, à l’accès au projet, au processus de synchronisation ou à la configuration de votre système.

Vous trouverez ci-après des guides de résolution des problèmes pour Windows, puis pour Mac et, à la fin, une foire aux questions (valable pour Windows et Mac) sur ce sujet.