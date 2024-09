Avec Autodesk Fusion, programmez plus facilement vos machines CNC. Profitez de nombreuses fonctionnalités de fabrication, dont l’usinage 2D et 2,5D, l’usinage 3 axes, l’usinage positionnel multiaxe, l’usinage 4 et 5 axes, le tournage, le tournage-fraisage, le palpage, l’inspection de pièces et l’usinage avancé.