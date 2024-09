L’intelligence artificielle (IA) pour la conception générative est l’application de l’intelligence artificielle générative, qui consiste à utiliser des algorithmes d’intelligence artificielle pour générer et optimiser des conceptions. Fondée sur des algorithmes et des techniques d’apprentissage automatique, cette approche permet d’explorer différentes possibilités de conception afin de trouver des solutions optimales en fonction de contraintes et d’objectifs donnés. Le système d’intelligence artificielle génère plusieurs variantes de conception à partir des contraintes et des objectifs spécifiés par les concepteurs, les ingénieurs et les fabricants.

Les outils d’intelligence artificielle pour la conception générative, tels qu’Autodesk Fusion, vous aident à créer des solutions plus efficaces et créatives en explorant des possibilités de conception insoupçonnées. Vous pouvez ainsi rationaliser le processus de conception et réduire les coûts tout en améliorant la qualité et les performances globales du produit final.