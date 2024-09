Un logiciel de modélisation 3D est un outil dynamique qui permet de créer, de manipuler et de visualiser des objets 3D numériques. Il permet aux professionnels de différents secteurs, notamment l’architecture, l’animation, les jeux vidéo et la fabrication, de concevoir des modèles et des structures complexes.Grâce à des fonctionnalités telles que la sculpture, la création de textures et le rendu, ce type de logiciel facilite la création de modèles 3D détaillés et réalistes.