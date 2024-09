L’utilisation d’un logiciel PLM pour la gestion des données et des processus apporte aux fabricants davantage de flexibilité et de résilience dans un monde en perpétuelle évolution, avec des produits de plus en plus complexes, des exigences de plus en plus strictes des clients, des marchés internationaux plus tendus et une concurrence accrue. Le PLM libère du temps et des ressources dans toute l’entreprise, ce qui lui permet de répondre aux opportunités commerciales et de relever les défis plus rapidement grâce à une innovation et à une capacité d’adaptation accrues.

Le PM favorise la collaboration en temps réel au sein de l’entreprise ainsi qu’avec les intervenants externes tels que les fournisseurs, les sous-traitants et les clients. Le PLM rassemble tous les intervenants et tous les services, de sorte que les données de conception, d’ingénierie, de fabrication et de qualité des produits restent connectées. En connectant les équipes, les processus et les données via un système centralisé, le PLM aide les entreprises à optimiser la collaboration, le développement des produits et l’agilité de la chaîne logistique, tout en réduisant le temps perdu sur les processus sans valeur ajoutée, en améliorant la qualité des produits et en accélérant la commercialisation.