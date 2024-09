Comment optimiser l’efficacité des processus d’ingénierie pour consacrer plus de temps à la réflexion stratégique et à l’innovation ? Tirez parti de la gestion des données produits (PDM) pour contrôler vos données de projet. Avec le PDM, vous disposez d’une source d’informations unique et fiable qui vous permet d’organiser vos données de conception et de produits dans un système centralisé pour assurer le suivi des révisions, gérer des ordres de modification, générer des nomenclatures, et plus encore.



Découvrez comment les fabricants accélèrent la commercialisation de leurs innovations grâce à une puissante combinaison de systèmes PDM et de CAO 3D paramétrique.